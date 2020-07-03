TBMM İnternetinden Netflix'e Erişim Kısıtlaması Açıklaması

Dün yaptığımız haberde sizlere TBMM'nin internetinde Netflix'e erişim kısıtlaması geldiğini duyurmuştuk. TBMM, yaptığı açıklamayla tüm konuya açıklık getirdi.

Dün yayınlanan haberlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) internetinin Netflix’e erişiminin engellendiği duyurulmuştu. Yetkililer erişim engeli “genel” olarak yapıldığını söylese de sosyal medyadan pek çok tepki gelmişti. Bu eleştirilere son vermek için şimdi de yazılı bir açıklama geldi.

TBMM tarafından yapılan açıklamada, “Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönünde şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020’de idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir” ifadelerine yer verildi.

26 Haziran’da tüm kurula uygulandı

TBMM tarafından yapılan açıklamanın devamında ise yoğun kullanımın devam etmesi üzerine 26 Haziran’dan itibaren tüm kurum genelinde Netflix gibi bireysel abonelik gerektiren sitelerin yasaklandığı açıklandı. TBMM’nin yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

“Meclis’in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlama, 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulanmıştır.

Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır."