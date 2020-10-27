TCL'nin Sarılabilir Telefonu Gün Yüzüne Çıktı [Video]

TCL'nin ilk kez CES 2020 kapsamında bahsettiği sarılabilir ekranlı akıllı telefonu, ilk kez gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bir video ile gün yüzüne çıkan telefon, normal koşullarda 4,5 inçken, ekranı uzadığında 6,7 inç ekrana sahip oluyor. Şirket bunu, telefonu kalınlaştırmadan yapmayı başarıyor.

Çinli teknoloji şirketi TCL, ocak ayında düzenlenen CES 2020 etkinlikleri kapsamında sarılabilen ekranlı akıllı telefonlar üzerinde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalar, şirketin sarılabilen ekranlı bir telefon geliştirdiğini düşündürüyordu. Beklenen oldu ve TCL'nin dünyanın ilk sarılabilir ekranlı telefonu, sızdırılan bir video aracılığıyla gün yüzüne çıktı.

Fold Universe isimli bir YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video, kısa olmasına rağmen çok şey anlatıyor. Söz konusu videoda, normal koşullarda 4,5 inç büyüklüğünde ekranı olan bir telefonun nasıl 6,7 inç haline geldiğini görüyoruz. Üstelik böylesi bir durum, telefonun kalınlığını da değiştirmiyor. Video, akıllı telefon sektörünün ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor.

TCL'nin OLED yapıda sarılabilen bir ekran teknolojisi geliştirmekte olduğu zaten biliniyordu. Hatta şirket, bu tür bir ekranın 200 bin kez uzatılabileceğini ifade etmişti. IFA etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamalarda, sarılabilir ekranlı telefonları 2020 yılının sonuna kadar tüketicilerle buluşturmak istediğini söyleyen şirket, verdiği sözü tutacak gibi görünüyor. Ancak telefonla ilgili bilinmeyen hala tonla detay var.

İşte TCL'nin üzerinde çalıştığı sarılabilir ekranlı telefon

Bu arada TCL, şu sıralar farklı bir akıllı telefon üzerinde daha çalışmalarını sürdürüyor. Patentlenen telefonun ön kamerası, telefonun ekranına gömülmüş durumda. Bu çok şaşırtıcı bir şey olmasa da telefonu ilginç kılan esas şey, arka kamera kurulumunun da görünmüyor oluşu. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

TCL'nin patentini aldığı telefon işte böyle görünüyor

TCL'nin patentini aldığı yeni telefon, muhtemelen kamera kurulumunun olduğu bölümde kalınlaşıyor. Şirket telefonun bu bölümünde muhtemelen, OnePlus'ın konsept telefonu "Concept One"da bulunan teknolojiye benzer bir yapı kullanıyor. OnePlus Concept One, kullanıldığında renk değiştirebilen bir arka panele sahipti. Bu panel, telefonun arka kamera kurulumunun gizlenmesini sağlıyordu.

Çinli teknoloji şirketi, akıllı telefon sektörüne çok büyük bir yenilik kazandırdı. Bu yenilik, kısa bir süre önce duyurulan, ön kamerası ekrana gömülü bir akıllı telefondu. Şirketin yeni girişimleri, TCL'nin tüketicileri etkilemeye devam edeceğini gösteriyor. Ancak ülkemizdeki tüketicilerin bu tür telefonlarla ne zaman tanışacağı şu an için bilinmiyor.