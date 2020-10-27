Boykot Listelerindeki Alcatel İçin TCL Türkiye'den Açıklama

TCL Türkiye, bazı medya organlarında ve sosyal medyada boykot çağrısında bulunulan Fransız markalar arasında gösterilen Alcatel için basın açıklaması yayınladı ve Alcatel'in bir Fransız markası olduğu iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği açıklamalar sırasında sarf ettiği, “Nasıl ki Fransa’da “Türk markalı mal satın almayın” deniliyorsa, ben de buradan milletime sesleniyorum; sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın.” sözleri üzerine pek çok medya organında boykot çağrısı yapılan Fransız markaları listelenmeye başlanmıştı.

Söz konusu listelerin bazılarında ilginç bir şekilde Fin teknoloji şirketi Nokia’nın bir alt markası olan Alcatel de bulunuyordu. İşin ilginç yanı, Alcatel’in üst markası olan Nokia’nın ‘marka’ kullanım hakları da Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan TCL Communication’da bulunuyor. Peki Alcatel, neden bir ‘Fransız markası’ gibi gösterilerek boykot edilecek markalar listesinde yer aldı?

Alcatel, 2004 yılında Fransa merkezli Alcatel-Lucent(%45) ile TCL(%55) ortaklığında kurulmuş bir girişim şirketiydi. Ancak söz konusu ortaklık yalnızca bir yıl sonra, 2005 yılında bozuldu ve TCL, Alcatel’in Alcatel-Lucent’te bulunan yüzde 45 hissesini satın alarak Alcatel’i bir Çin markası haline getirdi. Dolayısı ile günümüzde Alcatel’in Fransa ile hiçbir bağı bulunmuyor.

Boykot gibi hassas bir konuda Alcatel’in boykot edilecek markalar listesinde yer almasının toplumda yanlış bir algı oluşturabileceğini, doğal olarak da şirketin Türkiye operasyonlarının olumsuz etkileneceğini düşünen TCL Türkiye, konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yayınladı ve açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, “Boykot edilecek Fransız markaları” ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”