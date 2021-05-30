TCL, Türkiye'de Akıllı Telefon Üretimine Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarına göre TCL, Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladı. Firma hakkında açıklamalar yapan Varank, diğer global firmalara da Türkiye'de yapacakları üretimin, kendileri için bir avantaj olacağını vurguladı.

Daha önce OPPO, Samsung, Realme ve Xiaomi gibi markaların ülkemize yapmış olduğu ve yapacağı yatırımlar ardı ardına duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde TCL’nin de bu firmaların arasına katılacağını sizlerle paylaşmıştık.

Çinli teknoloji firması TCL, Türkiye’nin Tekirdağ ilinde akıllı telefon üretimine başladı. Arçelik ile güçlerini birleştiren firmanın Avrupa Başkanı Frank Zhang, sunulan kolaylıkların Türkiye’ye yapmış oldukları yatırım konusunda kendilerine güven verdiğine dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tesisi ziyaret etti ve diğer global firmalara seslendi:

TCL’nin üretimlerini gerçekleştirdiği tesis, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunuyor. Bakan Varank tesisi ziyaret ettikten sonra Türkiye’nin, akıllı telefon üreticilerinin dikkatini çekmeye başladığını ve bu alanda geliştiğini belirtti. Yıllık 450 bin telefon kapasitesiyle üretime başlayacak olan tesisin 2022 yılında üretim kapasitesini 1 milyon telefona çıkarması bekleniyor. Firma, akıllı telefonların yanında LCD sektöründeki gücünü gördüğümüz televizyonlarını da burada üretecek.

Dünya genelinde tanınmış büyük firmalara seslenen Varank, firmaların, yatırımlarını yaparken sadece Türkiye pazarını değil, ihracat imkanlarını da düşünerek hem yerli tedarikçilerini arttırabileceklerini hem de maliyetlerini düşürebileceklerini belirtti. Bu markaların dikkatini Türkiye’ye çekebilmek amacıyla da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ekledi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da firmanın önemine vurgu yaparak öncelikli olarak Türkiye pazarı, sonrasında da ihracat olmak üzere anlaştıklarını belirtti. Bu yılın sonuna kadar TCL’in 4 cep telefonu modelini piyasaya süreceği biliniyor fakat bu anlaşma çerçevesinde üretilecek olan cihazların donanım özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.