Xiaomi, Türkiye'deki Akıllı Telefon Üretimine Bugün Başlıyor

Ha oldu ha olacak derken Xiaomi, Türkiye'deki akıllı telefon üretim operasyonuna bugün itibarıyla resmen başlıyor. Xiaomi'nin İstanbul'daki yeni üretim tesisinin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek.

Dünyanın ve Türkiye’nin en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Xiaomi, Türkiye’de üretim gerçekleştireceği ilk tesis olan İstanbul, Avcılar’daki fabrikasının resmi açılışını bugün gerçekleştirecek. Xiaomi, bu ayın başlarında test üretimine başlamış olsa da fabrikanın resmi açılışı gerçekleştirilmemişti.

Xiaomi’nin 14 bin metrekare alana kurulan üretim tesisi, yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak. Yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikada üretilen akıllı telefonlar hem Türkiye’de hem de Avrupa ve bölgedeki diğer ülkelerde satışa sunulacak.

Xiaomi'nin Türkiye'deki akıllı telefon üretim operasyonu bugün başlıyor

Xiaomi tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre fabrikanın açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile üretim tesisinin kuruluş ve işletmesinde Xiaomi’nin ortağı olan Salcomp’un Avrupa Direktörü David Chang gibi üst düzey isimler de katılım sağlayacak. Fabrikanın açılışı ile birlikte Xiaomi’nin Türkiye’deki akıllı telefon üretim macerası da bugün itibarıyla başlamış olacak.