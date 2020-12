Yerli Oyun Cats and The Other Lives Duyuruldu

Son dönemde hareketlenmeye başlayan yerli oyun geliştirme pazarında aktif olan firmalardan biri olan Team Cultic, yeni oyunu Cats and The Other Lives'ı tanıttı.

Son dönemde yerli oyun geliştiricilerinden birbiri ardına güzel haberler ve tanıtımlar geliyor. Son olarak Team Cultic de yeni oyunu olan Cats and The Other Lives adlı yapımla karşımıza çıktı. Bir kedinin gözünden bir hikayeyi takip ettiğimiz bu oyun oldukça ilginç bir anlatıma sahip. Onlarca yıllık bir zaman dilimini kaplayan oyunda, oldukça egzantrik ve aslında bir arada zar zor duran bir aile olan Mason ailesinin hikayesine, evin kedisi Aspen olarak tanıklık ediyoruz. Aslında tanıklık ediyoruz demek çok da doğru değil, hikayenin belki de en önemli parçası biziz. Hayallere ve düş kırıklıklarına dokunmak Hikaye anlatımı temelli bu oyunda, kedi olarak Mason ailesinin umutlarına, hayal kırıklıklarına ve pişmanlıklarına dokunabiliyoruz. Yaptığımız müdahaleler de bize zengin ve derin bir hikaye anlatımı olarak geri dönüyor. Oyunun tasarımında sıradan bir ev kedisinin hareketleri ve sıradan bir ev temel alındığı göze çarpıyor. Oynanış ise hikayenin önüne geçmeyecek kadar basit, bir yerlere tıklamak bizim için yeterli oluyor. İLGİLİ HABER Kafa Topu 2’nin Yapımcısı Masomo’nun Yeni Oyunu 'Basketbol Arena', Türkiye’de Yayınlandı: İşte İlk Detaylar Oyunun görselleri ve atmosferi de hikayeyi destekleyecek şekilde hazırlanmış. Piksel art tasarıma sahip olan oyunda ailenin farklı üyeleriyle etkileşime geçebiliyor ve anılarını görebiliyoruz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilsek de çıkış tarihi 2021 olarak gösteriliyor. Cats and The Other Lives'a ilk bakış İLGİLİ HABER Yerli Oyun Şirketi Rollic Games, Bir Başka Yerli Şirketin Oyununu 6 Milyon Dolara Satın Aldı Cats and The Other Lives'ı merak ettiyseniz, Team Cultic ekibi 29 Aralık Salı akşamı saat 19:00'da YouTube canlı yayınında ilk kez ve Türkçe olarak oynayacak. Böylece oyun hakkında merak ettiğiniz noktaları görebileceksiniz. Yayın esnasında geliştirici ekibi oyunun gelişim aşamaları hakkında da bilgiler paylaşacak. Bu etkinliği takip etmek isterseniz burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kaynak : https://www.catsandtheotherlives.com/

