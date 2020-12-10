Geçtiğimiz aylarda ABD'li Zynga bünyesine katılan İstanbul merkezli yerli oyun şirketi Rollic Games, Ankara merkezli CHEF Game Studio'nun 'Onnect - Matching Puzzle' isimli oyununu tüm hakları ile satın aldı.

Ağustos 2020'de hisselerinin %80'i ABD'li Zynga tarafından satın alınan yerli oyun şirketi Rollic Games, Ankara merkezli CHEF Game Studio'nun bulmaca oyunu Onnect - Matching Puzzle'ın tüm haklarını 6 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Rollic Games Kurucusu ve CEO’su Burak Vardal, Türk oyun geliştirici topluluğunun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtirken, "Onnect yenilikçi oyun tasarımına harika bir örnek ve biz de oyunu tümüyle satın alarak bu başarının etrafında gelişimini sürdüreceğimiz için heyecanlıyız. Onnect’in örnek hikâyesi, geliştiricileri ürün odaklı başarıya ulaşma konusunda cesaretlendirecektir.” açıklamasında bulundu.

İki yerli oyun şirketi arasında 6 milyon dolarlık anlaşma:

Aslında Onnect'in yayıncılığını Rollic üstlenmişti ve bu nedenle anlaşmadan önce de oyunda pay sahibiydi. Ancak şirket, oyunun yenilikçi yapısı ve kullanıcı etkileşimini sürdürülebilir görmüş olacak ki tüm hakları ile satın alma kararı verdi. Böylece Onnect, artık Rollic Games stüdyolarında geliştirilmeye devam edilecek.

Zynga bünyesine dahil olmadan önce Rollic Games'in oyunları dünya çapında toplam 400 milyon indirmeye ulaşmış, sekiz tanesi ABD App Store listesinde ilk 2'ye girmeyi başarmıştı. Şimdi belki de o oyunlar arasında Onnect de dahil olacak.

Rollic Games'in 6 milyon dolara satın aldığı yeni oyunu Onnect'i aşağıdan indirebilirsiniz: