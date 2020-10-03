TECNO, 6.000 mAh Bataryalı Akıllı Telefonu Pova'yı Tanıttı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi TECNO, bugün 6.000 mAh bataryaya sahip yeni akıllı telefonu Pova'yı tanıttı. Şirket, akıllı telefonun bazı özelliklerini ve fiyatını henüz paylaşmadı.

Geçtiğimiz hafta 5.000 mAh'lik bataryaya ve fazlasıyla uygun bir fiyat etiketine sahip Spark 6 akıllı telefonunu tanıtan TECNO, bugün yeni bir akıllı telefonunu daha duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu, Spark 6'ya göre bir nebze daha iyi özelliklere sahip TECNO Pova oldu.

Android 10 tabanlı HiOS işletim sistemiyle gelen TECNO Pova, 6,8 inçlik ekrana sahip. Ancak şirket yeniden bütçe dostu bir telefon yapmak için olsa gerek, ekran çözünürlüğünü 1.640 x 720 pikselde sınırlı tutmayı tercih etmiş. Gelin, TECNO'nun yeni akıllı telefonuna yakından bakalım.

TECNO'nun yeni akıllı telefonu Pova:

İşlemci bölümünde MediaTek'in Helio G80 işlemcisini barındıran TECNO Pova, aynı zamanda 6 GB RAM'e ve 128 GB'lık dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon, 6.000 mAh'lik dev bir bataryayı ve bu bataryayı yeterli hızda dolduracak 18 W hızlı şarj teknolojisini de taşıyor.

TECNO'nun açıklamasına göre akıllı telefondaki dev batarya, telefonda hiçbir şey yapılmadığı takdirde 30 gün kullanım süresi tanıyor. Eğer telefonda oyun oynamaya kalkarsanız, 20 saat boyunca kesintisiz oyun oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 64 saat boyunca da konuşma yapabiliyorsunuz.

Akıllı telefonun kamera bölümü hakkında henüz resmi bilgiler paylaşılmasa da bazı özelliklere yer verildi. Paylaşılan özelliklere göre telefon, 8 MP'lik bir ön kameraya ve arkasında 13 MP kameraya sahip dört kameralı bir kuruluma sahip olacak. Cihaz, arka kısmında bir de parmak izi okuyucusunu barındıracak.

TECNO, yeni akıllı telefonu Pova'nın fiyatını veya hangi ülkelerde satışa çıkacağını henüz açıklamadı. Üç farklı renk seçeneğiyle geleceği açıklanan akıllı telefonun fiyatının bu ay içinde netleşmesi bekleniyor.

TECNO Pova özellikleri: