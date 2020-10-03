OPPO'nun Yeni Giriş Seviyesi Bir Akıllı Telefonu FCC'de Gözü

Çin merkezli teknoloji şirketi OPPO'nun yeni bir giriş seviyesi akıllı telefonu, FCC'de OPPO CPH2185 ismiyle karşımıza çıktı. İnternet sitesinde telefon hakkında bazı önemli bilgilere yer verildi.

Son haftalarda giriş seviyesinden orta segmente birçok yeni akıllı telefonunu tanıtan OPPO, önümüzdeki haftalarda akıllı telefon serüvenini yalnızca bunlarla sınırlı tutmayacak. Çin merkezli teknoloji şirketi, FCC'de ortaya çıkan yeni bir belgeye göre bir giriş seviyesi akıllı telefonunu daha tanıtacak.

Henüz hangi isme sahip olduğu bilinmeyen akıllı telefon, FCC üzerinde OPPO CPH2185 ismiyle karşımıza çıktı. OPPO'nun yeni akıllı telefonunun listelendiği internet sitesinde telefon hakkında bazı önemli bilgiler de paylaşıldı. Bu özelliklere göre OPPO, giriş seviyesinde oldukça iyi bir telefonla yeniden kendisini gösterecek.

OPPO CPH2185 isimli yeni telefonun detayları:

FCC'de yer alan detaylara göre OPPO CPH2185 isimi akıllı telefon, OPPO'nun kare kamera kurulumu tasarımını taşıyacak. Telefon, giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen üç ya da dört kameraya ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte akıllı telefon, şirketin yeni tanıttığı OPPO A33 ve A53 telefonlarına benzer şekilde arka kısmında bir parmak izi okuyucusu bulunduracak.

OPPO CPH2185 akıllı telefonunun donanım özellikleri hakkında şu an için bir bilgi bulunmuyor. FCC'de yer alan bir diğer detaya göreyse akıllı telefon, 10 W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.230 mAh'lik bir bataryayla kullanıcılarına iyi bir deneyim sunacak. Yeni ortaya çıkan telefon hakkında bilgiler burada sona eriyor.

OPPO, dün önde 2 arkada 4 olmak üzere toplamda 6 kameraya sahip yeni akıllı telefonu OPPO A93'ü tanıtmıştı. Şirket, dört gün önce Dimensity 800 işlemcili Reno4 Z 5G'yi duyurmuş, 5 gün önce OPPO A33'ü, bir hafta önce de fiyat performans telefonu Reno4 Lite'ı tanıtmıştı.