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Açık Kulak Tasarımlı TECNO FreeHear 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı

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TECNO, açık kulak tasarımlı FreeHear 2 kulaklıklarını Türkiye'de satışa sundu.

Açık Kulak Tasarımlı TECNO FreeHear 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

TECNO, açık kulak konseptine sahip yeni kablosuz kulaklığı FreeHear 2’yi Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Markanın yapay zekâ ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası olarak geliştirilen model, kulak kanalını kapatmayan yapısıyla hem gün boyu konfor sunmayı hem de kullanıcıların etraflarındaki seslerden kopmadan müzik dinlemelerini sağlamayı hedefliyor.

Peki TECNO FreeHear 2 modeli neler sunuyor? Türkiye fiyatı ne kadar? Bilmeniz gerekenleri derledik.

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Açık Kulak Tasarımlı TECNO FreeHear 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı
tecno

TECNO FreeHear 2 özellikleri ve fiyatı

tecno

TECNO FreeHear 2, ergonomik C-köprü klips tasarımı ve yumuşak TPU malzemesi sayesinde kulağa doğal bir şekilde tutunuyor. Spor ve günlük kullanım sırasında kayma riskini azaltan bu yapı, doğrudan kulak kanalına girmediği için gün boyu baskısız bir kullanım sağlıyor. Kulaklığın ses mimarisinde ise güçlü baslar ve net tizler üretmek üzere tasarlanmış 10,8 mm çift manyetik dinamik sürücüler yer alıyor. Gelişmiş akustik mühendisliği, uzamsal çevresel ses teknolojisi ve üç boyutlu ses toplama yapısı kulaklığın öne çıkan ses özellikleri arasında. Cihazda yer alan çift basınç tahliye deliği, açık kulak tasarımlarının en büyük sorunlarından biri olan dışarıya ses sızıntısını minimuma indirmeyi amaçlıyor.

FreeHear 2, uzun süreli kablosuz kullanımı hedeflerken pil performansıyla da öne çıkıyor. Tek bir şarjla 9,5 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunan model, kompakt şarj kutusunun desteğiyle toplam kullanım süresini 46 saate kadar çıkarıyor. Yoğun tempoda çalışan ve seyahat eden kullanıcılar için cihazda hızlı şarj desteği de bulunuyor. Yalnızca 5 dakikalık şarjla 90 dakikaya kadar kullanım süresi elde edilebiliyor.

Telefon görüşmelerindeki ses kalitesini artırmak amacıyla kulaklıkta yapay zeka destekli dörtlü mikrofon sistemi kullanılmış. DNN (Derin Sinir Ağı) algoritmaları ve rüzgar gürültüsünü engellemeye yönelik özel mikrofon tasarımı, ortam sesini insan sesinden ayırıyor. TECNO laboratuvar verilerine göre sistem, 5 m/s rüzgar hızında dahi pürüzsüz görüşme yapılmasına imkân tanıyor.

Mor renk seçeneğiyle resmen satışa sunulmaya başlayan TECNO FreeHear 2’nin Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı.

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Kablosuz Kulaklık TECNO

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