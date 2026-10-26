Bir güvenlik araştırmacısı, Samsung televizyonların kullanıcıları dinliyor olabileceğine dair iddialar ortaya attı.

Akıllı televizyonlarda dinleme iddiaları son dönemlerde iyice gündeme düşmüştü. Son olarak LG tarafında böyle iddialarla karşılaşmıştık. Şimdi ise bir kişi tarafından ortaya atılan bir iddiada Samsung’da da benzer bir durumun olma ihtimalini gündeme taşıdı.

Geçen cuma X üzerinden log4j kullanıcı adını kullanan bir siber güvenlik araştırmacısı tarafından yapılan bir paylaşımda, Samsung’un televizyon üzerinden dinliyor olabileceğini iddia etti.

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Televizyonlar kullanıcıyı dinliyor mu?

Kullanıcı, paylaşımında 2025 model Samsung televizyonlar kullanıcılarını beklenenden çok daha yakından takip ediyor olabileceğini öne sürdü. Araştırmacı, televizyonunda karşısına çıkan reklamların kendisini alışılmadık derecede isabetli hedeflediğini fark ettikten sonra kolları sıvadığını aktardı.

Cihazın yazılımını masaya yatırmak isteyen bağımsız uzman, ilk etapta firmware dosyalarının AES şifreleme algoritmasıyla kilitlendiğini ve şifreleme anahtarlarına erişemediğini aktardı. Doğrudan dosyaları çözemeyen araştırmacı, sistemi harici yöntemlerle incelemek yerine cihaz üzerinde henüz üretici tarafından bilinmeyen sıfırıncı gün açıklarından faydalandığını öne sürdü. Bu güvenlik açıkları vasıtasıyla televizyonda yönetici seviyesinde erişim elde ettiğini belirten araştırmacı, işletim sisteminin çekirdek dosyalarını ve arka planda sessiz sedasız koşan sistem servislerini tek tek inceleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Yönetici haklarıyla yapılan sistem taramasında ortaya atılan bulgular, gizlilik açısından oldukça tartışmalı başlıklar barındırıyor. Araştırmacının iddialarına göre televizyonun arka plan servisleri arasında, doğrudan "sürekli açık mikrofon" işleviyle ilişkilendirilen özel bir ses hizmeti yer alıyor. Bu servis üzerinden ortam seslerinin sürekli taranıp taranmadığı netleşmemiş olsa da bileşenin sistemde aktif olarak konumlandırıldığı öne sürülüyor. Ses hizmetinin yanı sıra yazılımın derinliklerinde Otomatik İçerik Tanıma, coğrafi konum belirleme, yerel ağ haritalama ve doğrudan hedefli reklam gösterimine hizmet eden çeşitli telemetri modüllerinin bulunduğu da iddialar arasında. Televizyonun yazılım katmanında ayrıca dört farklı dijital hak yönetimi sistemi tespit edildiği de aktarılmış.

Asıl çarpıcı iddia ise toplanan veya işlenen bu geniş veri havuzuna erişimi olabilecek iş ortakları tarafında. Araştırmacı, Samsung'un veri ekosisteminde yaklaşık 400 farklı iş ortağının yer aldığını ileri sürüyor.

Oturma odamızın başköşesinde duran bir ekranın sürekli dinleme potansiyeline sahip olması fikri tedirgin edici olsa da tablonun henüz tek taraflı bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Henüz ne Samsung’dan ne de başka bir kaynaktan konuya ilişkin açıklama yok. Bu yüzden şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.