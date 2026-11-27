Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Tatlı Uykular- J. H. Markert
- Tadilat- Kenan Orhan
- Arkadaşlarım– Hisham Matar
- Bir Noel Masalı- Debbie Macomber
- Yağmurda Çığlık- Yu Hua
- O Yıl, Bu Yıl- Beyhan Budak
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- İmparatorluk Denen Bir Anı- Arkady Martine
- Türlerin Kökeni- Kim Boyoung
- Mars'ta Bir Şehir- Kelly Weinersmith
- Kurma Kız- Paolo Bacigalupi
- Pilot Pirx’in Serüvenleri- Stanislaw Lem
- Dikey Devinim- Can Xue
Polisiye & Gizem & Gerilim & Korku:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Eğer Kötü Olsaydık- M. L. Rio
- Asla Unutma- Sevil Atasoy
- Deliliğin Dağlarında– H.P. Lovecraft
- Şe7t4n- Joe Hill
- Noel Kekinin Gizemi- Agatha Christie
- Boğulan Kadın- Robyn Harding
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- Orpheus– Éric Metzger
- Tanrısız Bir Dünyanın Mucizeleri- Andrew McGahan
- Carl’ın Kıyamet Senaryosu- Matt Dinniman
- Kralların Son Çaresi- Joe Abercrombie
- Biçicinin Kasırgası- Steven Erikson
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.