Huawei, Xiaomi, Realme ve Oppo’nun ardından Çinli başka bir akıllı telefon üreticisi daha Türkiye’ye açılıyor. 60 ülkede akıllı telefon satışı yapan Tecno Mobile, mart başındaki lansmanı ile Türkiye pazarına resmen giriş yapıyor.

Huawei ve Xiaomi’nin Türkiye pazarında kazandığı güven, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerinin de insanlar tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Türkiye’de akıllı telefon satmaya devam eden Xiaomi, Huawei, Realme ve Oppo’nun ardından Hong Kong merkezli Tecno Mobile da Türkiye’de faaliyete başlıyor.

Tecno Mobile, Türkiye’deki faaliyetine bu ayın başında düzenleyeceği bir lansmanla başlayacak. Şirket, Güney Asya ve Afrika yoğunluklu 60 ülkede akıllı telefon satışını sürdürüyor. Tecno Mobile’ın amiral gemisi serisi Phantom, şu anda faaliyette bulunduğu ülkelerde dikkat çeken modellerden biri olmayı başarmıştı.

Tecno Mobile, mart ayı başında düzenleyeceği Türkiye lansmanında kamera odaklı Camon serisini ve giriş seviyesi Spark serisini tanıtacak. 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek lansmanda tanıtılacak Camon serisinin fotoğraf ve video yetenekleri ile Spark serisi ise uygun fiyatı ile kullanıcıların karşısında olacak.

6 Mart’taki lansmanı ile Türkiye pazarında faaliyete başlayacak olan Tecno Mobile, 2006 yılında kuruldu. Şirket, şu anda 60 ülkede faaliyet yürütüyor. Tecno Mobile, genel olarak Afrika ve Güney Asya ülkelerinde akıllı telefon satışı gerçekleştiriyor.