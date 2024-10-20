Tecno, daha önce MWC 2024'te tanıttığı el konsolu Pocket Go'yu ön siparişe açtı.

Son dönemin popüler pazarları arasında yer alan el konsolu pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Tecno, Mobile World Congress 2024'te yeni el konsolunu duyurmuştu. Pocket Go adlı konsol bir artırılmış gerçeklik gözlüğü ile geliyordu. Uzun bekleyişin ardından yeni el konsolu için Kickstarter projesi başlatıldı.

Tecno Pocket Go, Xbox kumandasına benzeyen kablosuz bir kontrol cihazı ve AR Pocket Vision adı verilen kablosuz artırılmış gerçeklik gözlüğü ile geliyor. Windows işletim sistemine sahip olan cihaz, diğer Windows tabanlı el konsollarına kıyasla daha kompakt ve hafif bir model olarak öne çıkıyor.

El konsolunun özellikleri de belli oldu

El konsolunun içinde AMD Ryzen 7 8840 HS işlemci, 16GB RAM ve 1TB depolama ile geliyor. Bu özellikler, cihazın oyun performansının oldukça yüksek olacağını gösteriyor. Konsolda değiştirilebilir 50Wh batarya ve bu sisteme uygun bir soğutma sistemi yer alacak.

AR Pocket Vision gözlüklerde 0,71 inçlik micro OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran,6 metre mesafedeki 215 inçlik bir ekran gibi görüntü verecek. Artırılmış gerçeklik gözlük ayarlanabilir olacak ve dereceli gözlüklerle birlikte kullanılabilecek.

Tecno, yeni el konsolunun göz takibi, adaptif duruş ve hassas titreşim özellikleriyle 6D oyun deneyimi yaşatacağını belirtiyor. Konsolun Kickstarter'daki fiyatı ise 869 dolardan (29 bin 665 TL) başlıyor.