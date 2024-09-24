TECNO ve MediaTek, Ortak Yapay Zekâ Laboratuvarı Kurdu

TECNO, MediaTek ile birlikte Çin'de ortak yapay zekâ laboratuvarlarını hayata geçirdi.

TECNO ve MediaTek, yapay zekâ alanındaki teknolojik kaynaklarını bir araya getirerek iş birliklerinde yeni bir sayfa açtı. İki firma, yapay zeka alanındaki lider teknolojik kaynaklarını entegre ederek, akıllı terminallerde yapay zekâ teknolojisinin uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı ve dünya genelinde gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar için daha akıllı ve daha kullanışlı bir mobil deneyim yaratmayı hedefliyor.

Merkezin lansman etkinliğine TECNO TEX AI Merkezi Genel Müdürü Shi Tuanwei, TECNO’nun Global Kurumsal İletişim Lideri Liu Longzhi, MediaTek Bilgi İşlem ve Yapay Zeka Teknolojisi İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Lu Zhongli ve MediaTek Kablosuz Ürün Yazılım Geliştirme Departmanı Yardımcı Direktörü Li Shaoding katıldı.

Son yıllarda akıllı telefonlar, mobilite, geniş kullanıcı tabanı, kapsamlı uygulama ekosistemi ve güçlü bilgi işlem yetenekleri nedeniyle yapay zekâ uygulamalarına olan talep gittikçe arttı. Yeni yapay zekâ laboratuvarı, mobil cihazlarda büyük dil modelleri, akıllı özellikler, yapay zekâ asistanlar ve görüntülemeye dair inovasyon uygulamalarına odaklanacak. TECNO ayrıca pek çok dilde yapay zekâ sesli asistan teknolojilerini kullanmayı da mümkün kılacak. Firmanın yapay zekâ asistanı Ella, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak.

TECNO TEX Yapay Zeka Merkezi Genel Müdürü Shi Tuanwei, "Yapay zeka teknolojisi, önümüzdeki yirmi yıl boyunca teknolojik gelişim dalgasına öncülük ederek akıllı telefonlar için yeni teknolojik inovasyon ve gelişim fırsatları sunacak. Bu ortak yapay zeka laboratuvarının kurulmasıyla TECNO ve MediaTek, akıllı terminal cihazlarının yapay zeka uygulama deneyimini daha da geliştirmek için model, algoritma, yazılım ve donanım kaynaklarını entegre ederek kullanıcılara yeni nesil yapay zekalı akıllı telefonlar sunacak" dedi.

MediaTek Bilgi İşlem ve Yapay Zeka Teknolojisi İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Lu Zhongli, "Üretken yapay zeka, çoklu model ve ajan zekası, yapay zekanın gelecekteki gelişiminin üç ana eğilimdir. MediaTek olarak buluttan terminale kadar yeni bir yapay zeka ekosistemini birlikte inşa etmek için daha fazla ekosistem ortağıyla çalışmayı umuyoruz. TECNO'nun algoritma avantajlarından ve MediaTek'in mobil bilgi işlem platformundan yararlanarak, AI ortak laboratuvarı, terminal uygulama ekosisteminde devrim yaratarak uç AI teknolojisinin gelişimini birlikte keşfedecek ve yönlendirecektir" diye konuştu.

Yapay zeka ortak laboratuvarının kurulması, TECNO ve MediaTek arasında yapay zeka alanında önemli bir iş birliğine işaret ederek akıllı telefonlarla yapay zekanın derin entegrasyonunu daha da teşvik ediyor. Böylece akıllı telefon endüstrisinin yapay zeka çağına doğru ilerleyişini hızlandırıyor ve kullanıcıların akıllı telefon deneyimlerini yeniden tanımlıyor. Bu iş birliği sayesinde TECNO, üretkenliği artırmak, daha pratik şekilde değer ortaya koymak ve daha kolay, daha yaratıcı eğlence yöntemleri sunmak için yapay zekayı küresel gelişmekte olan pazar için erişilebilir hale getirme konusundaki öncülüğünü ve liderliğini daha da derinleştirecek.