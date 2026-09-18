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TECNO, Tonino Lamborghini Ortaklığıyla Üretilen POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition'ı Duyurdu

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TECNO, İtalyan lüks yaşam tarzı markası Tonino Lamborghini ile iş birliğine giderek sınırlı sayıda üretilen POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition modelini duyurdu.

TECNO, Tonino Lamborghini Ortaklığıyla Üretilen POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition'ı Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Global teknoloji üreticisi TECNO, İtalyan yaşam tarzı markası Tonino Lamborghini ile ortaklaşa geliştirdiği yeni özel sürüm akıllı telefonunu tanıttı. İtalya'nın Bolonya şehrinde yer alan tarihi Palazzo del Vignola’da düzenlenen küresel lansman etkinliğinde, sınırlı sayıda üretilen TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition modeli resmî olarak sergilendi.

"Cesaretin Başladığı Yer" teması altında gerçekleştirilen bu lansman organizasyonu, İtalyan tasarım gelenekleri ile modern teknoloji anlayışını aynı çatı altında bir araya getirmeyi hedefliyor.

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TECNO, Tonino Lamborghini Ortaklığıyla Üretilen POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition'ı Duyurdu
TECNO_ToninoLamborghini (2).jpg
ttecno

Karşınızda TECNO ve Lamborghini ortaklığıyla geliştirilen POVA 8 Pro 5G Tonino

TECNO_ToninoLamborghini (2).jpg

Sınırlı sayıda üretilen bu özel model, görsel tarafta standart sürümlerden ayrılan belirgin detaylara sahip. Cihazın arka panelinde ikonik siyah ve kırmızı renk paletinin yanı sıra dinamik bir "Pulse Line" hat yapısı kullanılıyor. Çift katmanlı arka kapak mimarisi cihaza derinlikli bir görünüm kazandırırken gövde üzerinde "Signature Shield" olarak adlandırılan özel detaylar yer alıyor.

Tasarım dokunuşları yalnızca dış gövde kaplamasıyla sınırlı kalmıyor. Cihazın arka yüzeyinde bulunan LED Bildirim Ekranı, Tonino Lamborghini markasına özel "L" imzalı aydınlatma efektleriyle destekleniyor. Bunun yanı sıra ürün, özel kutu tasarımından kişiselleştirilmiş aksesuarlara, modele özgü arayüz temasından özel ses efektlerine kadar kapsamlı bir özelleştirme paketiyle birlikte sunuluyor.

ttecno

Lansman kapsamında konuşan Tonino Lamborghini Kurucusu ve Başkanı Tonino Lamborghini, tasarımın kendileri için İtalyan kültürünü ve ustalığını aktaran bir hikâye olduğunu belirtti. Ortaklık sayesinde markanın özgün tarzını teknolojiyle buluşturduklarını vurgulayan Lamborghini, 1981'den bu yana korudukları bu ruhu yeni nesil gençlerle paylaşmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

TECNO CMO'su Laury Bai ise Tonino Lamborghini'nin kendine has tasarım anlayışını POVA serisinin dinamik yapısıyla birleştirdiklerini dile getirdi. Bai, bu özel koleksiyon sayesinde genç kullanıcılara hem şık hem de performans odaklı bir stil seçeneği sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

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