TECNO, birkaç ay önce duyurduğu SPARK 10 Pro isimli modelini Türkiye'ye getirdi. Ultra uygun fiyatlı telefon, çok satanlar arasına girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Son dönemlerde çok konuşulan teknoloji şirketlerinden TECNO'nun birkaç ay önce duyurduğu "SPARK 10 Pro" isimli yeni akıllı telefonu Türkiye'ye geldi. Orta segmentte tercih edilebilecek modeller arasına girmesi muhtemel telefon, özellikle de uygun fiyatlı telefon arayışında olanların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki TECNO SPARK 10 Pro tüketiciye neler vadediyor?

6,8 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla gelen Spark 10 Pro, tüketiciye 90 Hz tazeleme oranı ve FHD+ ekran çözünürlüğü sunuyor. Delikli bir ekran tasarımının tercih edildiği telefonda, 32 MP çözünürlük sunan ön kamera bulunuyor. Bu ön kamera, LED flaş desteğine de sahip. TECNO Spark 10 Pro'nun arkadan iPhone 14 Pro, önden alışık olduğumuz Android telefonlara benzediğini söyleyebiliriz. Tabi bu benzerlik, cihazın trendleri takip etmesi açısından iyi bir detay gibi de düşünülebilir.

Karşınızda TECNO SPARK 10 Pro

TECNO SPARK 10 Pro, MediaTek'in Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM, 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Bu arada; telefonda 8 GB sanal RAM desteği de sunuluyor. 18W şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen akıllı telefon, Android 13 tabanlı HiOS 12.6 arayüzü ile çalışacak. Telefonun parmak izi okuyucu sensörünün güç tuşuna entegre edildiğini de belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan ana kamera ile yapay zeka destekli ikinci bir kamera bulunuyor. Bu kameranın kaç megapiksel çözünürlük vadettiği bilinmiyor. Kamera kurulumunda dörtlü LED flaş bulunduğunu da belirtelim.

TECNO SPARK 10 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,88 inç, FHD+, 90 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Helio G88 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + AI kamera Batarya 5.000 mAh (18W) İşletim Sistemi HiOS 12.6 (Android 13) Bağlantı Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi Boyutlar 168,41 x 76,21 x 8,46 mm

TECNO SPARK 10 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 8.499 TL

TECNO SPARK 10 Pro inceleme videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: