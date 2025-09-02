Akıllı telefon pazarında tasarım ve incelik yarışı hız kesmeden devam ediyor. Üreticiler, donanımdan ödün vermeden daha hafif ve ince gövdeler sunmanın yollarını arıyor. Bu eğilimin son örneklerinden biri de Tecno’nun yeni modelleri Spark Slim ve Pova Slim oldu. Her iki model de tasarım ve donanım özellikleriyle birlikte resmen tanıtıldı.

Tecno sonunda uzun süredir konuşulan ince tasarımlı telefonlarını tanıttı. Spark Slim ve Pova Slim isimli bu iki model konsept versiyonlara yakın ölçüleriyle öne çıkıyor. Her iki cihaz da orta segmentte yer alırken tasarım tarafında farklı bir yaklaşım sunuyor.

Çinli marka, Spark Slim’i 5,93 mm kalınlık ve 156 gram ağırlıkla satışa sunuyor. Pova Slim ise 5,95 mm kalınlıkta ve aynı ağırlıkta geliyor. Bu inceliğe ulaşmak için batarya, hoparlör ve SIM kart yuvası gibi parçalar yeniden tasarlandı. Hatta USB Type-C girişi bile özel olarak küçültülerek sadece 0,45 mm kalınlığında yapıldı.

Spark Slim ve Pova Slim özellikleri

Her iki telefonda da 0,3 mm kalınlığında buhar odası soğutma sistemi ve 5.160 mAh batarya yer alıyor. Tecno, bu parçaları ince gövdeye sığdırabilmek için “Honeycomb space stacking” adını verdiği özel bir yerleşim teknolojisinden yararlanmış. Aynı zamanda sadece 0,36 mm kalınlığındaki havacılık sınıfı cam elyaf arka kapak da telefonların ince yapısını koruyan detaylardan biri olmuş.

Tecno Spark Slim ve Tecno Pova Slim'in teknik özellikleri

Tecno Spark Slim İşlemci: MediaTek Helio G200

Tecno Pova Slim İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 (5G destekli)

Ekran: Kavisli AMOLED, 144 Hz yenileme hızı, 4.500 nit tepe parlaklık

Arka kamera: 50 MP ana kamera

Ön tasarım: Mood Light LED barı (çoklu ışık efektleri ve bildirim animasyonları)

Batarya: 5.160 mAh, 45W hızlı şarj, 10W ters kablolu şarj

Soğutma: 0,3 mm buhar odası soğutma sistemi

Dayanıklılık: IP64 suya ve toza dayanıklılık

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HiOS

Tecno, Spark Slim ve Pova Slim modelleriyle incelik odaklı bir tasarımı orta segmente taşımış oldu. Yeni modellerin fiyatı ve çıkış tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.