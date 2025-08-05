TECNO, CAMON 40 Serisi ile segment sınırlarını aşıyor. DxOMark’tan aldığı 138 puanla dikkat çeken CAMON 40 Pro 5G; gece çekimlerinden portrelere, yapay zekâ destekli Türkçe arayüzüyle akıllı çekim özelliklerine kadar sunduğu deneyimle kendi segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor.

Mobil teknolojide dengeleri değiştiren TECNO CAMON 40 Serisi, sadece kendi segmentinde değil, çok daha yüksek fiyat segmentindeki akıllı telefonlara kafa tutan performansıyla dikkat çekiyor.

Serinin en iddialı modeli CAMON 40 Pro 5G, görüntüleme alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri olan DXOMARK’tan aldığı 138 kamera puanıyla, segmentinde dünya birinciliğini elinde tutuyor. Aynı zamanda “DXOMARK 2025 Akıllı Seçim Etiketi” alan ilk ve tek akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

Rakipleri geride bırakan kamera skoru

DxOMark’tan aldığı 138 puan ile segment liderliğine yerleşen CAMON 40 Pro 5G, sunduğu fotoğraf kalitesiyle sadece orta segmentte değil, çok daha yüksek fiyata sahip cihazlarla yapılan testlerde de üstün başarısıyla öne çıkıyor. Cihazın kalbinde yer alan Sony LYT-700C sensörlü 50 MP Ultra Gece Kamerası, %56,25 oranında daha fazla ışık toplayarak düşük ışıklı ortamlarda bile net, canlı ve yüksek detaylı kareler sunuyor.

Ayrıca 1/1235 saniyelik deklanşör hızıyla çalışan FlashSnap modu, ani hareketleri olağanüstü hızda yakalayarak sosyal medya çağının hızına ve dinamizmine mükemmel uyum sağlıyor. Cihaz, birçok “amiral gemisi” modelin ötesinde bir performans sunuyor.

Türkçe yapay zekâ deneyimi

CAMON 40 Serisi, yapay zekâ destekli akıllı özellikleriyle kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor. Gelişmiş BestMoment AI, en doğru kareyi otomatik olarak seçerken; AI Eraser 2.0 istenmeyen objeleri fotoğraflardan temizliyor, AI Görüntü Genişletici ise kompozisyonu bozmadan çerçeveyi genişletiyor. Tüm bu özellikler, tamamen Türkçe arayüz ile herkesin kolayca erişebileceği şekilde sunuluyor.

Ayrıca cihazda yer alan Ella Asistan, sesli komutlarla işlem yapmayı mümkün kılıyor. AI Yazma Asistanı metinleri düzeltip yeniden yazarken, AI Translate özelliği gerçek zamanlı çeviri desteğiyle dil engelini ortadan kaldırıyor. Yapay zekâ özelliklerinin Türkçeye entegre edilmiş olması, CAMON 40 Serisi’ni kendi kategorisinde dikkat çekici ve farklı bir seçenek haline getiriyor.

Yeni neslin beklentilerine yanıt veren akıllı seçim

Bugüne dek sadece birkaç üst segment cihazda görülen Türkçe dil destekli yapay zekâ teknolojileri, CAMON 40 Serisi ile daha erişilebilir hale geliyor.

Kullanıcılar, Türkçe sesli komutlar, akıllı yazma ve düzenleme araçlarıyla cihazlarıyla çok daha doğal bir etkileşim kurabiliyor. Bu yönüyle CAMON 40 Serisi, özellikle yerelleştirme konusunda sektörde açık ara öne çıkıyor. Özellikle içerik üretmeyi seven genç kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren seri, teknolojiyle kendini ifade etmek isteyenler için güçlü bir seçenek sunuyor.