Geçen hafta tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan Xiaomi 15 Ultra'nın DXOMARK kamera ve ekran inceleme puanları açıklandı. İşte sonuçlar.

Xiaomi, çok beklenen yeni amiral gemisi telefonu 15 Ultra’yı geçtiğimiz hafta resmen tanıtmıştı. Pazar günü global lansmanı yapılan cihaz, ülkemizde de 80 bin TL’den fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Şimdi ise yılın en iyi telefonlarından biri olması beklenen modelin DXOMARK test sonuçları paylaşıldı. Hem kamera hem de ekran alanında puanları belli oldu.

Kamerada zoom konusunda dünyanın en iyisi olurken genel sıralamada 13. oldu

Kamera incelemesine baktığımızda cihazın 153 genel puan almayı başararak “altın” sınıfına girdiğini görüyoruz. Bu da başarılı olduğu anlamına geliyor. Xiaomi 15 Ultra, genel puanıyla dünya sıralamasında 13. sıraya yerleşmiş. Premium telefonlar arasında ise 12. sırada. Sonuçları iyi olsa da genel puanının beklenenin biraz altında olduğunu söyleyebiliriz.

Daha detaylı bakacak olursak telefon, fotoğraflarda 158 ile yüksek puan almış. Bokeh tarafında 80, videoda ise 134 almış. En çok dikkat çeken kısım ise zoom. Öyle ki cihaz, zoom konusunda 169 puan alarak en yüksek puanı almayı başarmış. Cihaz, 200 MP’lik telefoto kamerayla geliyordu. En iddialı kısımlarından biri de oydu. DXOMARK puanı bunun doğru olduğunu gösterdi.

Son olarak telefonun portre grup fotoğrafları ve videolarında 144, düşük ışıkta da 127 puan aldığını görüyoruz. Her ikisi de gayet başarılı puanlar. Kamera konusunda DXOMARK listesinde ilk sırada Huawei Pura 70 Ultra’nın yer aldığını belirtelim.

Ekran tarafında biraz aşağıda kaldı

Ekran puanlarına geldiğimizde ise telefonun biraz alt sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Yine altın sınıfına girmeyi başarsa da dünya sıralamasında 22’inci sırada kalmış. Premium telefonlarda ise 13. sırada. Bu konuda DXOMARK listesinde dünyanın en iyisi Samsung Galaxy S25 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra, dokunma tarafında 159 puan, renk konusunda 149 puan, okunabilirlikte 147 puan, videoda ise 152 puan almış. Çoğu yüksek puanlar diyebiliriz ancak çoğu rakibinin gerisinde. Cihazın 6,73 inçlik; WQHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sunan 3200 nit maksimum parlaklığa sahip AMOLED ekranla geldiğini söyleyelim.