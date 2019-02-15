Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

Son 1 yıldır, oyun dünyasının altını üstüne getiren Battle Royale oyun tarzı, artık geleceği şekillendirmeye başladı. Bu süre zarfında piyasaya o kadar çok benzer oyun çıktı ki kaliteli içeriğe sahip bir Battle Royale oyunu bulmak zorlaştı. Peki oyuncular bu konuda ne düşünüyorlar? Söz yine Webtekno takipçilerinde...

Artık oyun şirketlerinin hikayeler anlatmak yerine tercih edebilecekleri çok basit bir yol var: Battle Royale. Oyuncuların da büyük ilgi gösterdiği bu oyun modu, 2017’nin sonlarına doğru PlayerUnknown’s Battlegrounds ile hayatımıza girdi. Kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşan yapımın ardından Fortnite ve daha nicesini gördük.

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Apex Legends isimli oyun ise kısa sürede PUBG’nin rekorunu kıracakmış gibi duruyor. Elbette bu oyunların popüler olması, kesinlikle en iyisi oldukları anlamına gelmiyor. Oyun dünyasında popülerlikle kalitenin ters bir ilişkiye sahip olduğuna dair çok vaka gördük, geçirdik. Bugün piyasada 15’e yakın dişe dokunur, ücretli ya da ücretsiz Battle Royale moduna sahip oyun var.

Gelin önce oyunlara göz atalım, sonra malum soruyu soralım. Unutmayın, her zaman oynadığınız oyun en iyi olmayabilir :)

Not: Sıralamada herhangi bir ilkeye bağlı kalmadık, popüler oyunları üst sırada verdik. Yani ilerledikçe daha az bilinen Battle Royale oyunlarını göreceksiniz.

İşte oylayama dahil olan tüm Battle Royale oyunları:

PlayerUnknown’s Battlegrounds:

Geliştirici: PUBG Corporation, Bluehole Studio

PUBG Corporation, Bluehole Studio Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4

Fortnite: Battle Royale

Geliştirici: Epic Games, People Can Fly

Epic Games, People Can Fly Oynaması: Ücretsiz

Ücretsiz Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4, Nintendo Switch, Mac OS

Apex Legends:

Geliştirici: Respawn Entertainment

Respawn Entertainment Oynaması: Ücretsiz

Ücretsiz Platform: Windows, Xbox One, Play Station 4

H1Z1:

Geliştirici: Daybreak

Daybreak Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: PlayStation 4, Windows

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout

Geliştirici: Treyarch, Raven Software, Beenox

Treyarch, Raven Software, Beenox Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: Windows, Xbox One, Play Station

GTA Online: Motor Wars

Geliştirici: Rockstar

Rockstar Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: Windows, Xbox 360 ve One, Play Station 3 ve 4

Rust: Battle Royale

Geliştirici: Intoxicated Gaming

Intoxicated Gaming Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: Windows

Ark: Survival of the Fittest

Geliştirici: Studio Wildcard, Efecto Studios

Studio Wildcard, Efecto Studios Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Windows, Linux, Mac OS

Dying Light: Bad Blood

Geliştirici: Techland

Techland Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Ring of Elysium:

Geliştirici: Aurora Studio, Tencent Games

Aurora Studio, Tencent Games Oynaması: Ücretsiz

Ücretsiz Platform: Windows

Arma 3's PlayerUnknown's Battle Royale

Geliştirici: Bohemia Interactive

Bohemia Interactive Oynaması: Ücretli

Ücretli Platform: Windows, Linux, Mac OS

Darwin Project:

Geliştirici: Scavengers Studio

Scavengers Studio Oynaması: Ücretsiz

Ücretsiz Platform: Xbox One, Windows

Rules of Survival:

Geliştirici: NetEase

NetEase Oynaması: Ücretsiz

Ücretsiz Platform: Android, iOS, Windows

Realm Royale:

Geliştirici: Hi-Rez Studios

Hi-Rez Studios Oynaması: Ücretsiz

Ücretsiz Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Listemiz beklentinizin üzerinde kabarık, biliyoruz. Bu oyunların hepsine muhakkak oynayanı ve oy vermek isteyeni vardır diye yer veriyoruz. Yoksa bazı oyunların başabaş mücadele vereceğinin bizler de farkıdayız. Yine de sizin seçiminiz Battle Royale meraklıları için oldukça önemli. O halde artık soruyu soralım:

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