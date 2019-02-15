Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

Artık oyun şirketlerinin hikayeler anlatmak yerine tercih edebilecekleri çok basit bir yol var: Battle Royale. Oyuncuların da büyük ilgi gösterdiği bu oyun modu, 2017’nin sonlarına doğru PlayerUnknown’s Battlegrounds ile hayatımıza girdi. Kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşan yapımın ardından Fortnite ve daha nicesini gördük.
Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Apex Legends isimli oyun ise kısa sürede PUBG’nin rekorunu kıracakmış gibi duruyor. Elbette bu oyunların popüler olması, kesinlikle en iyisi oldukları anlamına gelmiyor. Oyun dünyasında popülerlikle kalitenin ters bir ilişkiye sahip olduğuna dair çok vaka gördük, geçirdik. Bugün piyasada 15’e yakın dişe dokunur, ücretli ya da ücretsiz Battle Royale moduna sahip oyun var.
Gelin önce oyunlara göz atalım, sonra malum soruyu soralım. Unutmayın, her zaman oynadığınız oyun en iyi olmayabilir :)
- Not: Sıralamada herhangi bir ilkeye bağlı kalmadık, popüler oyunları üst sırada verdik. Yani ilerledikçe daha az bilinen Battle Royale oyunlarını göreceksiniz.
İşte oylayama dahil olan tüm Battle Royale oyunları:
PlayerUnknown’s Battlegrounds:
- Geliştirici: PUBG Corporation, Bluehole Studio
- Oynaması: Ücretli
- Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4
Fortnite: Battle Royale
- Geliştirici: Epic Games, People Can Fly
- Oynaması: Ücretsiz
- Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4, Nintendo Switch, Mac OS
Apex Legends:
- Geliştirici: Respawn Entertainment
- Oynaması: Ücretsiz
- Platform: Windows, Xbox One, Play Station 4
H1Z1:
- Geliştirici: Daybreak
- Oynaması: Ücretli
- Platform: PlayStation 4, Windows
Call of Duty: Black Ops 4 Blackout
- Geliştirici: Treyarch, Raven Software, Beenox
- Oynaması: Ücretli
- Platform: Windows, Xbox One, Play Station
GTA Online: Motor Wars
- Geliştirici: Rockstar
- Oynaması: Ücretli
- Platform: Windows, Xbox 360 ve One, Play Station 3 ve 4
Rust: Battle Royale
- Geliştirici: Intoxicated Gaming
- Oynaması: Ücretli
- Platform: Windows
Ark: Survival of the Fittest
- Geliştirici: Studio Wildcard, Efecto Studios
- Oynaması: Ücretli
- Platform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Windows, Linux, Mac OS
Dying Light: Bad Blood
- Geliştirici: Techland
- Oynaması: Ücretli
- Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows
Ring of Elysium:
- Geliştirici: Aurora Studio, Tencent Games
- Oynaması: Ücretsiz
- Platform: Windows
Arma 3's PlayerUnknown's Battle Royale
- Geliştirici: Bohemia Interactive
- Oynaması: Ücretli
- Platform: Windows, Linux, Mac OS
Darwin Project:
- Geliştirici: Scavengers Studio
- Oynaması: Ücretsiz
- Platform: Xbox One, Windows
Rules of Survival:
- Geliştirici: NetEase
- Oynaması: Ücretsiz
- Platform: Android, iOS, Windows
Realm Royale:
- Geliştirici: Hi-Rez Studios
- Oynaması: Ücretsiz
- Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows
Listemiz beklentinizin üzerinde kabarık, biliyoruz. Bu oyunların hepsine muhakkak oynayanı ve oy vermek isteyeni vardır diye yer veriyoruz. Yoksa bazı oyunların başabaş mücadele vereceğinin bizler de farkıdayız. Yine de sizin seçiminiz Battle Royale meraklıları için oldukça önemli. O halde artık soruyu soralım:
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