  • Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

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Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?
Son 1 yıldır, oyun dünyasının altını üstüne getiren Battle Royale oyun tarzı, artık geleceği şekillendirmeye başladı. Bu süre zarfında piyasaya o kadar çok benzer oyun çıktı ki kaliteli içeriğe sahip bir Battle Royale oyunu bulmak zorlaştı. Peki oyuncular bu konuda ne düşünüyorlar? Söz yine Webtekno takipçilerinde...

Artık oyun şirketlerinin hikayeler anlatmak yerine tercih edebilecekleri çok basit bir yol var: Battle Royale. Oyuncuların da büyük ilgi gösterdiği bu oyun modu, 2017’nin sonlarına doğru PlayerUnknown’s Battlegrounds ile hayatımıza girdi. Kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşan yapımın ardından Fortnite ve daha nicesini gördük. 

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Apex Legends isimli oyun ise kısa sürede PUBG’nin rekorunu kıracakmış gibi duruyor. Elbette bu oyunların popüler olması, kesinlikle en iyisi oldukları anlamına gelmiyor. Oyun dünyasında popülerlikle kalitenin ters bir ilişkiye sahip olduğuna dair çok vaka gördük, geçirdik.  Bugün piyasada 15’e yakın dişe dokunur, ücretli ya da ücretsiz Battle Royale moduna sahip oyun var.

Gelin önce oyunlara göz atalım, sonra malum soruyu soralım. Unutmayın, her zaman oynadığınız oyun en iyi olmayabilir :) 

  • Not: Sıralamada herhangi bir ilkeye bağlı kalmadık, popüler oyunları üst sırada verdik. Yani ilerledikçe daha az bilinen Battle Royale oyunlarını göreceksiniz.

İşte oylayama dahil olan tüm Battle Royale oyunları:

PlayerUnknown’s Battlegrounds:

  • Geliştirici: PUBG Corporation, Bluehole Studio
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4

Fortnite: Battle Royale

  • Geliştirici: Epic Games, People Can Fly
  • Oynaması: Ücretsiz
  • Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4, Nintendo Switch, Mac OS

Apex Legends:

  • Geliştirici: Respawn Entertainment
  • Oynaması: Ücretsiz
  • Platform: Windows, Xbox One, Play Station 4

H1Z1:

  • Geliştirici: Daybreak 
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: PlayStation 4, Windows

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout

  • Geliştirici: Treyarch, Raven Software, Beenox
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: Windows, Xbox One, Play Station 

GTA Online: Motor Wars

  • Geliştirici: Rockstar
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: Windows, Xbox 360 ve One, Play Station 3 ve 4

Rust: Battle Royale

  • Geliştirici: Intoxicated Gaming
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: Windows

Ark: Survival of the Fittest

  • Geliştirici: Studio Wildcard, Efecto Studios
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Windows, Linux, Mac OS

Dying Light: Bad Blood

  • Geliştirici: Techland
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Ring of Elysium:

  • Geliştirici: Aurora Studio, Tencent Games
  • Oynaması: Ücretsiz
  • Platform: Windows

Arma 3's PlayerUnknown's Battle Royale

  • Geliştirici: Bohemia Interactive
  • Oynaması: Ücretli
  • Platform: Windows, Linux, Mac OS

Darwin Project:

  • Geliştirici: Scavengers Studio
  • Oynaması: Ücretsiz
  • Platform:  Xbox One, Windows

Rules of Survival:

  • Geliştirici: NetEase
  • Oynaması: Ücretsiz
  • Platform:  Android, iOS, Windows

Realm Royale:

  • Geliştirici: Hi-Rez Studios
  • Oynaması: Ücretsiz
  • Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Listemiz beklentinizin üzerinde kabarık, biliyoruz. Bu oyunların hepsine muhakkak oynayanı ve oy vermek isteyeni vardır diye yer veriyoruz. Yoksa bazı oyunların başabaş mücadele vereceğinin bizler de farkıdayız. Yine de sizin seçiminiz Battle Royale meraklıları için oldukça önemli. O halde artık soruyu soralım:

Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.

Etiketler: oyun, battle royale, tek soruluk dev anket
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