Şaka günü olarak bildiğimiz 1 Nisan, yine dolu dolu geçti. Biz de bu içeriğimizde teknoloji alanında faaliyet gösteren markaların yaptığı 1 Nisan paylaşımlarına bakıyoruz.

Dünya çapında “Şaka Günü” olarak kutlanan 1 Nisan, her sene olduğu gibi bu yıl da birçok ilginç şakalarla karşılaşmamıza neden oldu. Tabii ki teknoloji markaları da bu şakalara katılmadan duramadı.

Biz de bu içeriğimizde teknoloji markalarının 1 Nisan şakalarına ve ürünlerine göz atıyoruz. Önceki yıllardaki gibi birçok farklı ve ilginç ürün ya tamamen şaka olarak ya da sınırlı süreliğine karşımıza çıkıyor. Aşağıdan oyundan otomobile kadar farklı şirketlerden gelen 1 Nisan paylaşımlarına ulaşabilirsiniz.

Nothing'den 3,5 mm kablolu kulaklık

Günümüzün en sıra dışı markalarından olan Nothing, paylaştığı bir videoyla 3,5 mm kablolu bir kulaklık gösterdi. "Ear (3,5 mm)" isimli bu kulaklık, Ear (Open)'dan ilham alıyor. Tabii ki 1 Nisan şakası olduğu için gerçekten üretilmeyecek ancak üretilse kablolu kulaklık sevenlerin ilgisini çekebileceği kesin.

Süpersonik yolcu uçağı Concorde geri dönmüş gibi gösterildi

Ünlü uçuş takip sitesi FlightRadar da kullanıcılarını trolledi. 1 Nisan'da sitede en son 2003'te uçan süpersonik yolcu uçağı Concorde'u içeren bir "BAW999" uçuşu eklendi. Bu sözde uçuş, Londra'dan New York'a gerçekleştiriliyordu ve sitede o gün en çok takip edilen olmayı başardı. Uçak meraklıları için kulağa çok güzel gelen bu uçuş, 1 Nisan şakasıydı.

OpenAI'dan ChatGPT'de gerçekten de kullanıma sunulacak "kızgın" sesli mod

OpenAI, 1 Nisan'da şaka yapmak yerine ilginç bir duyuru yaptı. Şirket, ChatGPT'nin sesli moduna yeni bir ses ekleyeceğini ifade etti. Bu ay gelecek bu ses, kullanıcıyla konuşurken sinirliymiş gibi bir tona sahip.

Razer Skibidi

Aksesuarlarıyla tanıdığımız Razer de akıma katılanlar arasıydı. Skibidi ismi verilen bu cihazın, gözlüklü bir kulaklık olduğunu görebiliyoruz. Şirket, 1 Nisan için üretilen ve gerçek olmayan bu ürünün oyunlarda Z kuşağının farklı konuşma şekillerine uyum sağlamak isteyenler için tasarlandığını söylüyor.

OPPO'dan küp şeklinde telefon

OPPO, 1 Nisan kapsamında küp şeklinde bir telefon gösterdi. Her tarafında ekran yer alan bu cihaz, eskiden sık sık sosyal medyada gördüğümüz konsept telefon tasarımlarını andırıyor.

Stream Deck masası

Stream Deck, üzerinde programlanabilir butonlar bulunmasıyla özellikle işlerini bilgisayarlar üzerinden yürütenlerin çok işine yarayan bir üründü. 1 Nisan'da ise bunun bir masaya entegre edilmiş hâli gösterildi. Gerçek olmayan bu ürün, 1200'den fazla kişiselleştirilmiş tuşla geliyor.

Figma'dan imleci takip eden "FigPals"

Figma, 1 Nisan haftasına özel olarak kullanıcıların seveceği bir özellik gösterdi. Bu özellikte "FigPals" isimli minik arkadaşlarınız imlecinizi takip edebiliyor. Tabii ki tamamen opsiyonel, isterseniz kapatabiliyorsunuz. FigPals, sadece bu hafta kullanılabilir olacak.

Duolingo'dan gemiyle dünya turu!

Eğlenceli paylaşımlarıyla bildiğimiz Duolingo da şaka yapanlar arasındaydı. Şirket, Carnival Cruise Line ile iş birliğine giderek gerçek olmayan bir dünya turunun videosunu paylaştı. Bu turda gemiyle her yeri gezip yeni diller öğrenilebilecekmiş.

BMW'den "Keşke gerçek olsa." diyeceğiniz off-road M2 Dakar modeli

Hyundai'den Ioniq 5 N modeline oyunlardaki gibi nitro modu

Mercedes'ten akıllı telefon çağına uygun "dikey araba"

Sony Xperia Max

Sony, 1 Nisan kapsamında gereksiz derecede büyük, bir çanta gibi taşınabilen Xperia Max isimli bir telefon gösterdi. Telefon "Ne Kadar Büyükse O Kadar İyi" sloganına sahip. 1 metre genişliğinde ekranı var.