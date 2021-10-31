Bir Teknoloji Şirketi Sanal İnsanlar Yaratıyor

Soul Machines adlı bir teknoloji şirketi, dijital beyinlere sahip dijital insanlar üretmeyi başardı. Şirketin CEO'su Greg Cross, şu anda sahada çalışmaya başlayan dijital insanların hızla artacağını ve pek çok sektörde var olması gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda merkezli teknoloji şirketi Soul Machines, meta veri toplamak için sanal insanlar üretmeye başladı. Dijital beyin üretme çalışmalarıyla da adını duyuran şirket, Humans OS 2.0 platformu ile dijital insan üretmeye başardı.

Yapay zeka teknolojisiyle donatılan dijital insanlar, insan desteklidir ve insanların talimatlarıyla hareket ederler. Soul Machines'in ürettiği dijital insan Sam, müşterilerle etkileşimlere başladı. Şirketin kurucu ortağı Greg Cross, dijital insanların dijital iş gücüne katkı sağlayacacağını vurguladı.

Dijital insanlar çalışmaya başladı

Günümüzde dijital insan endüstrisinde pek çok bilim insanı çalışmalarını sürdürüyor. Soul Machines adlı teknoloji şirketi de şu anda çoğunlukla müşteri hizmetlerinde yer alması için dijital insanlar üretiyor. Ancak Soul Machines iki özelliği ile diğer şirketlerin önüne geçiyor. Öncelikle şirket dijital insan yaratma sanatında çığır açan araştırmalarıyla dijital beyin üretmeyi başardı. Diğer önemli nokta ise şirketin ürettiği “öğretilebilir” beyinlere sahip dijital insanlar, müşteri hizmetleri gibi görevlerde çalışmaya başladı. Dijital çalışanlar şu anda bir eğitmenin rehberliğine ihtiyaç duyuyor, aldığı komutlar sayesinde çalışmalarını sürdürüyor. Soul Machines’in hedefi, dijital insanlara hedeflere ve değerlere dayalı kararların nasıl alınacağını öğretmek. Ancak tabii ki şirket de bunun ne kadar uzak bir ihtimal olduğunun farkında, şirketin kurucu ortağı Cross, “Gelecekte kendinizin dijital bir versiyonunu veya birden fazla versiyonunu yaratabilirsiniz. Siz çok daha keyifli vakit geçirirken onlar sizin için bir şeyler yapabilir ya da sizin için para kazanabilir” dedi.

Greg Cross, dijital iş gücünün meta veri tabanı geliştikçe endüstri ve işletme haline geleceğini ve o zaman daha fazla fayda sağlayacağını belirtti. Bu yüzden de dijital insanlarla yaptıkları animasyon türünün metaverse (kurgusal evren) yapısının temel bir parçası olacağını düşünüyor. Örneğin oyunlar artık sadece eğlence amaçlı yapılan bir şey değil. Sanatçılar, geliştiriciler, yapımcılar ya da yayıncıların hizmet ettiği dev bir endüstri haline geldi. Cross, oyun oynamak için dijital insanları kullanmayı öneriyor. Bankalar ya da alışveriş sitelerinde insan dokunuşunun hızla azaldığının altını çizerek, dijital beyin sistemine sahip dijital insanların müşteri deneyimi için oldukça önemli bir hale gelebileceğini düşünüyor. CEO Cross, ilerleyen dönemlerde ise dijital insanların, sağlık ve eğitim sektörü de dahil olmak üzere her alanda çalışmasının mümkün olacağını belirtti.

Herhangi bir iş gücü, sadece sağladığı fayda açısından düşünüldüğünde kontrol edilebilir bir yapay zekayı kullanmak mantıklı olabilir. Ancak o noktaya ulaşmak için gerekli maliyet göz önünde bulundurulduğunda, dijital insanların yaygınlaşmasının oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor.