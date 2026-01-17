Her Biri Büyük Ses Getiren, Teknolloji Şirketlerinin En Radikal Kararları

Teknoloji dünyası tarih boyunca birçok radikal karara ev sahipliği yaptı. Biz de şirketlerin bu büyük kararlarını sizler için derledik.

Teknoloji dünyası, bazen milyonlarca kullanıcının alışkanlıklarını bir gecede değiştirecek kadar cesur, bazen de "bu kadarı da olmaz" dedirtecek kadar riskli kararlara ev sahipliği yapıyor. Şirketler, inovasyonun peşinden koşarken ya da yeni bir pazar yaratmaya çalışırken büyük ses getiren kararlar alabiliyorlar.

Biz de bu içeriğimizde teknoloji şirketlerinin aldığı en radikal kararları sizler için listeliyoruz. Kullanıcılardan büyük tepkiler çeken ya da sektörde devrim yaratmayı başaran bu tarz kararlar tarih boyunca birçok kez karşımıza çıkmıştı. Gelin lafı çok uzatmadan bu kararlara bakalım.

Şarj adaptörlerinin bırakılması

Günümüzde artık çoğu telefon markası telefonlarının kutularının içerisinde şarj adaptörü sunmuyor. Apple'ın 2020'de tanıttığı iPhone 12 ile tarihe geçecek bir karar alıp kutularından şarj adaptörünü çıkarmış, sadece kablo sunmaya başlamıştı. Adaptörün ise ayrı bir şekilde satın alınması gerekiyordu. Sonraki yıllarda da Samsung başta olmak üzere birçok firma bu yaklaşımı benimsedi.

Kararın arkasında çevresel etkileri azaltmak, kutuyu küçültüp karbon salınımını düşürmek, kullanıcıların hâlihazırda adaptöre sahip olması gibi nedenler vardı. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu karar büyük tepki çekti. Tepkilere rağmen bir değişiklik olmadı ve herkes bu duruma alıştı.

Apple'dan 3.5 mm kulaklık girişine veda

Apple, 2016 yılında iPhone 7 ile çok uzun yıllardır devam eden 3.5 mm kulaklık girişini tarihe gömdü. O zamandan beri çıkan hiçbir iPhone modelinde ikonik kulaklık girişi yer almıyor. Özellikle ilk zamanlarda kablolu kulaklık sevenlerden büyük tepki çeken bir karardı. Öyle ki iPhone kullanan ve 3.5 mm girişi olan kulaklığa sahip kullanıcılar, kulaklıklarını telefonlarında kullanamayacaktı. Apple'ın bu kararı almaktaki amacı ise cihazın içinde pil için daha fazla yer açmak ve su geçirmezliği artırmaktı. Başta tepki çekse de AirPods modellerinin çok ilgi görmesiyle yavaş yavaş unutuldu.

Netflix'in DVD'yi bırakıp dijitale geçişi

Hep tepki çeken gelişmelerden bahsetmeyeceğiz tabii ki. Devrim yaratmayı başaran kararları eklememek yanlış olur. Bugün dünyanın en büyük içerik platformu olan Netflix, aslında bir DVD kiralama şirketi olarak doğmuştu. 2011 yılında şirket, DVD kiralama ve dijital yayın hizmetlerini birbirinden ayırma kararı aldı. İlk başta kararın etkisi kötü olmuştu ve şirket kısa sürede 800 bin civarı abone kaybedip hisselerinde düşüş yaşamıştı.

Ancak CEO Reed Hastings, geleceğin fiziksel disklerde değil, internet hızındaki artışla birlikte akış servislerinde olduğunu düşünüyordu ve bunda haklıydı. Uzun vadede bu karar çok kârlı oldu. Netflix kısa sürede dünyanın en çok kullanılan dijital film ve dizi platformu olmayı başardı. 2026'da da bu unvanını korumaya devam ediyor.

Windows 8'de Başlat tuşunun kaldırılması

Microsoft, 2012 yılında Windows 8’i piyasaya sürdüğünde teknoloji dünyası şoka girdi. Yıllardır işletim sisteminin kalbi olan "Başlat Menüsü" gitmiş yerine Metro tasarımı altında konumlanan kutucuklu, tam ekran bir arayüz gelmişti. Sonuç tam bir fiyaskoydu. Fare ve klavye kullanan milyonlarca kullanıcı, kendilerini dokunmatik ekranlar için tasarlanmış karmaşık bir yapının içinde buldu. Tepkiler o kadar büyüdü ki şirket, Windows 8.1 ile geri adım atmak zorunda kaldı. Windows 10 ile de Başlat Menüsü çok daha iyileştirilmiş şekilde geri döndü

Nokia'nın Android yerine Windows Phone'u seçmesi

Akıllı telefonlara geçiş yaşanırken telefonlar konusunda bir zamanlar lider olan Nokia'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Ancak şirket, iOS ve Android iyice yükselirken beklenmedik bir karar alıp telefonlarında Android yerine Microsoft ile iş birliği yaparak Windows Phone işletim sistemini kullanacağını açıkladı. Bu, teknoloji tarihinin belki de en yanlış sonuçlanan radikal kararıydı. Uygulama mağazasının boş kalması ve ekosistemin Android kadar hızlı gelişememesi, Nokia’nın pazar payını hızla eritmesine neden oldu. Bir zamanlar kral olan Nokia telefonlar, kısa sürede ortalıktan kayboldu.

Twitter'ın X olması

Yakın tarihli bir kararı da eklemek istedik. Elon Musk Ekim 2022'de Twitter'ı satın almıştı. 2023 yılında ise platformun 17 yıllık mirasını, meşhur kuş logosunu ve hatta ismini bir gecede sildi. Twitter, artık "X" olarak adlandırılmaya başladı. X'e geçişin amacı, sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda platformu finans, yapay zekâ, iş bulma, mesajlaşma ve dahasının olduğu bir her şey uygulamasına çevirme vizyonunun bir parçasıydu. Bu karar, kullanıcılardan büyük tepki çekti. Şu anda hâlâ Twitter ismini kullananların sayısı bir hayli fazla.