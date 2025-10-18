Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığını Anlatan Filmler

Teknoloji hayatımızın merkezi hâline gelmiş durumda. Bu yüzden de teknoloji bağımlılığını, teknolojinin olumsuz yanlarını inceleyen birçok film var. Biz de bu filmlerden bazılarını derledik.

Günümüz dünyasında teknoloji artık hayatımızın merkezinde. Akıllı telefonlar, sosyal medya platformları ve dijital dünyaya bağlı yaşam biçimi, farkında olmadan bizi ekranlara bağımlı hale getiriyor. Peki bu durumun bizi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Sinema dünyası, bu soruya yanıt arayan çarpıcı yapımlarla teknoloji bağımlılığının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

Bu içeriğimizde teknoloji, sosyal medya gibi konuları temel alan ve bu konulardaki bağımlılık veya olumsuz etkileri inceleyen filmleri sizler için derledik. Listelediğimiz filmler, sosyal medyaya bakış açınızı değiştirecek.

Teknoloji bağımlılığını anlatan filmler

The Social Dilemma

Ingrid Goes West

8th Grade

Not Okay

Disconnect

Her

The Social Dilemma

Yıl : 2020

: 2020 Yönetmen : Jeff Orlowski-Yang

: Jeff Orlowski-Yang IMDb puanı: 7.6 Netflix’in ses getiren belgeseli The Social Dilemma, sosyal medyanın karanlık algoritmalarını gözler önüne seriyor. Eski teknoloji şirketi çalışanlarının açıklamalarıyla ilerleyen film, kullanıcıların nasıl manipüle edildiğini çarpıcı biçimde anlatıyor. İzledikten sonra sosyal medyada geçirdiğiniz her dakikayı sorgulamanız garanti.

Ingrid Goes West

Yıl : 2017

: 2017 Yönetmen : Matt Spicer

: Matt Spicer IMDb puanı: 6.6

**Aubrey Plaza ve Elizabeth Olsen'in **başrollerde yer aldığı bu film, akıl hastanesinden çıktıktan sonra sosyal medyaya takıntılı hâle gelen bir kadını ve bu kadının bir Instagram yıldızını takip etmek için Los Angeles'a taşınıp olayların karanlık bir hâl almasını anlatıyor.

8th Grade

Yıl : 2018

: 2018 Yönetmen : Bo Burnham

: Bo Burnham IMDb puanı: 7.3

Bo Burnham'ın yönettiği ilk film olan 8th Grade, 8'inci sınıfta çok arkadaşı olmayan sessiz Kayla isimli bir kızı konu ediniyor. Kayla, gerçek hayatta biraz tuahf ve sessiz olsa da sosyal medyada kendine güvenen ve insanlara ilham vermeye çalışan bir kişiliğe bürünüyor. Ancak sosyal medya onun anksiyetesini artırıyor ve onu yaşıtlarından daha çok ayırıyor. Ergenlik yıllarını, sosyal medyanın çocuklara olan etkilerini, yaşıtlarla uyumluluk gibi konuları iyi işleyen bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

Not Okay

Yıl : 2022

: 2022 Yönetmen : Quinn Shephard

: Quinn Shephard IMDb puanı: 6.1

Not Okay filmi, sosyal medya bağımlılığının karanlık yüzünü bize gösteren bir film. Filmde sosyal medyaya takıntılı olan bir kadının ölümcül bir saldırıdan kurtulduğu yalanı ile takipçilerini ve ününü artırması, tüm bu yalanlar etrafında yaşananlar ve sonuçları konu ediniliyor.

Disconnect

Yıl : 2012

: 2012 Yönetmen : Henry Alex Rubin

: Henry Alex Rubin IMDb puanı: 7.5

Disconnect, çevrimiçi dünyada birbirinden kopuk ama bir şekilde kesişen insanların hikayesini anlatıyor. Sosyal medyanın, çevrimiçi ilişkilerin ve dijital gizliliğin bireyler üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde işliyor. Gerçek hayatla sanal kimlik arasındaki uçurumu görmek isteyenler için etkileyici bir film.

Her

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Spike Jonze

: Spike Jonze IMDb puanı: 8.0

Her filmi, sesli bir yapay zekâ ile duygusal bir bağ kuran adamı anlatıyor. Günümüzde sesli yapay zekâların gittikçe yaygınlaştığını düşünürsek yakında bu tarz araçlarla gerçekten bağ kuran, onlara bağımlı hâle gelen insanlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Her, bu konuda çekilmiş çok iyi bir film. İzlerken **modern çağda aşk anlayışını **sorgulayacaksınız.

Teknoloji, sosyal medya, yapay zekâ gibi konuların insanlar üzerindeki etkilerini konu edinen filmlerden bazılarına birlikte göz attık. Bu filmler, teknolojiye genel olarak bakış açınızı değiştirme potansiyeline sahip. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Listeye ekleyebileceğimiz film önerileriniz var mı? Yorumlardan paylaşabilirsiniz.