Telefonlar Çok Isındığında Performansı Neden Bilerek Düşürüyor?

Akıllı telefonlar belirli sıcaklıklara ulaştığında işlemci hızını düşürerek performansı bilinçli şekilde sınırlayabiliyor. Bu içeriğimizde thermal throttling olarak bilinen bu sistemin neden kullanıldığını, oyun performansını nasıl etkilediğini ve telefon soğuduğunda neler olduğunu anlatıyoruz.

Telefonunuzda oyun oynarken ilk dakikalarda yüksek FPS görüp bir süre sonra performansın düştüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Benzer durum uzun süre kamera kullanırken, şarj sırasında veya yoğun işlem gücü isteyen uygulamalarda da yaşanabiliyor.

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Bu yavaşlama her zaman işlemcinin gücünün yetmediğini göstermiyor. Telefon sıcaklığı belirli seviyelere ulaştığında cihaz, daha fazla ısı üretmemek ve donanımı güvenli çalışma sınırlarında tutmak için işlemci ile grafik biriminin performansını bilinçli olarak azaltabiliyor.

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Telefon ısınınca neden yavaşlıyor?

Akıllı telefon işlemcileri çalışırken elektrik enerjisinin bir bölümünü ısıya dönüştürüyor. İşlemci ve grafik birimi daha yüksek frekansta çalıştığında güç tüketimi ve üretilen ısı da artabiliyor. Telefonun gövdesi ise masaüstü bilgisayarlardaki büyük soğutuculara veya güçlü fanlara sahip değil.

Sıcaklık yükselmeye başladığında cihazdaki sensörler farklı bileşenleri sürekli takip ediyor. Sistem belirlenen sıcaklık sınırlarına yaklaşıldığını gördüğünde işlemci frekanslarını, grafik performansını veya güç tüketimini azaltabiliyor. Böylece yeni ısı üretimi sınırlandırılıyor ve telefonun soğumasına fırsat veriliyor.

Bu işleme thermal throttling, yani termal kısıtlama adı veriliyor. Kullanıcı açısından sonucu uygulamaların daha yavaş tepki vermesi, oyunlarda FPS'nin düşmesi veya bazı işlemlerin daha uzun sürmesi şeklinde görülebiliyor.

Telefonun performansı düşürmesi aslında bir arıza belirtisi olmak zorunda değil. Kısa süreli termal kısıtlama, cihazın tasarlanan sıcaklık yönetiminin normal bir parçası olabilir. Sürekli ve hafif kullanımda bile yaşanıyorsa o zaman ortam sıcaklığı, batarya veya cihazdaki başka bir problem araştırılabilir.

Thermal throttling nasıl çalışıyor?

Modern telefonlarda sıcaklığı takip eden birden fazla sensör bulunabiliyor. İşlemci, batarya ve cihazın farklı bölgelerinden alınan veriler işletim sistemi ve donanımın güç yönetimi tarafından değerlendirilerek performans sürekli ayarlanıyor.

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Sıcaklık yükseldiğinde ilk adım her zaman telefonu tamamen yavaşlatmak olmayabilir. Sistem işlemcinin en yüksek frekansta kalma süresini azaltabilir veya grafik biriminin çalışma hızını aşağı çekebilir. Gerektiğinde ekran parlaklığı, şarj hızı ve bazı kamera özellikleri de sınırlandırılabilir.

Bu ayarlamalar kademeli gerçekleşebildiği için kullanıcı çoğu zaman tek bir anda büyük performans kaybı hissetmez. Telefon ısındıkça oyun FPS'si yavaş yavaş düşebilir. Sıcaklık yükselmeye devam ederse daha sert kısıtlamalar devreye girer.

Aşırı sıcaklık durumunda cihaz kullanıcıyı uyarabilir, şarjı durdurabilir veya bazı işlevleri geçici olarak kapatabilir. Daha uç koşullarda telefon kendisini kapatarak korumaya geçebilir.

Termal sınırlar her modelde aynı değildir. Telefonun işlemcisi, soğutma sistemi, gövde yapısı ve üreticinin belirlediği performans profili thermal throttling davranışını değiştirebilir.

Oyunlarda FPS neden bir süre sonra düşüyor?

Oyunlar telefonun işlemcisini ve grafik birimini uzun süre yüksek yük altında tutabilen uygulamalar arasında. Oyunun ilk dakikalarında cihaz henüz serinken işlemci yüksek frekanslara çıkabilir ve mümkün olan en yüksek performansı verebilir.

Süre uzadıkça üretilen ısı telefonun içerisinde birikmeye başlar. Soğutma sistemi bu ısıyı yeterince hızlı uzaklaştıramıyorsa sıcaklık sınırlarına yaklaşılır ve termal kısıtlama devreye girer. Grafik biriminin hızı düştüğünde oyun aynı sayıda kareyi üretmekte zorlanabilir ve FPS azalabilir.

Bu yüzden telefon performansını yalnızca kısa süreli benchmark sonuçlarına bakarak değerlendirmek her zaman gerçek kullanım hakkında tam fikir vermez. Bir cihaz ilk birkaç dakikada çok yüksek skor alırken uzun süreli yük altında performansının daha büyük bölümünü kaybedebilir.

Soğutma sisteminin kalitesi burada belirgin fark yaratır. Buhar odaları, grafit katmanlar ve geniş ısı dağıtıcı yüzeyler işlemcide oluşan ısının telefon gövdesine aktarılmasına yardımcı olur.

Oyun sırasında telefonu şarj etmek ise işlemcinin ürettiği ısıya batarya ve şarj devresinden gelen ısıyı ekleyebilir. Bu koşul termal sınıra daha erken ulaşılmasına yol açabilir.

Sıcaklık bataryaya zarar verir mi?

Telefon üreticilerinin sıcaklığı kontrol altında tutmaya çalışmasının tek nedeni işlemci değil. Lityum iyon bataryalar da yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenebilir. Uzun süre sıcak ortamda çalışan bataryada kimyasal yaşlanma hızlanabilir ve kullanılabilir kapasite zamanla daha hızlı azalabilir.

Şarj sırasında sıcaklık yönetiminin daha sıkı olmasının nedenlerinden biri budur. Telefon fazla ısındığında hızlı şarj gücü azaltılabilir veya şarj geçici olarak durdurulabilir. Cihaz soğuduktan sonra normal şarj davranışına geri dönebilir.

Yaz aylarında telefonu doğrudan güneş altında bırakmak, sıcak otomobil içerisinde kullanmak veya yoğun oyun oynarken hızlı şarja bağlamak cihazın sıcaklığını yükselten koşulları bir araya getirebilir.

Telefon kılıfı da ısı dağılımını etkileyebilir. Kalın ve ısıyı içeride tutan bazı kılıflar yoğun kullanım sırasında gövdeden çevreye aktarılan ısıyı yavaşlatabilir. Fakat her ısınma probleminde kılıfı suçlamak da doğru olmaz.

Termal yönetim sistemi performanstan bir miktar vazgeçerek yalnızca anlık sıcaklığı değil, bataryanın ve diğer bileşenlerin uzun süreli çalışma koşullarını da korumaya çalışır.

Telefon soğuyunca performans eski hâline döner mi?

Termal kısıtlama çoğunlukla geçici bir işlemdir. Telefonun sıcaklığı güvenli çalışma aralığına döndüğünde işlemci ve grafik birimi yeniden daha yüksek frekanslarda çalışabilir. Kullanıcının ayrıca bir ayarı kapatması gerekmez.

Cihazı soğutmak için oyunu veya ağır uygulamayı kapatıp bir süre kullanmamak genellikle yeterlidir. Telefon şarjdaysa ve şarj zorunlu değilse bağlantının kesilmesi de ek ısı üretimini azaltabilir. Cihazı doğrudan güneş ışığından çıkarmak da sıcaklığın düşmesine yardım eder.

Telefonu hızlı biçimde soğutmak amacıyla buzdolabına veya dondurucuya koymak ise iyi bir fikir değildir. Ani sıcaklık değişimleri yoğuşmaya neden olabilir ve cihazın içerisinde nem oluşma riski yaratabilir.

Telefon hafif işlemlerde bile sürekli aşırı ısınıyor, sıcaklık uyarısı gösteriyor veya performansını belirgin biçimde düşürüyorsa durum normal termal kısıtlamanın ötesinde olabilir. Arka planda çalışan uygulamalar, batarya durumu veya donanımsal bir problem incelenebilir.

Telefonun ısındığında yavaşlaması sinir bozucu görünse de cihazın yapabileceği en kötü şey tam performansta ısınmaya devam etmek olurdu. Birkaç kare daha yüksek FPS yerine gücü geçici olarak kısmak, telefonun kendi sıcaklığını kontrol altında tutmak için verdiği bilinçli bir karar.