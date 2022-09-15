Telefonlar çıktığından günümüze kadar geçen süre içinde telefon numarası üretmek için birçok kombinasyon kullanıldı. Telefonların ilk numara kombinasyonlarıysa alfasayısal yani harflerden oluşmaktaydı. Alfasayısal numaralar kalktı ve 10 haneli numaralar kullanılmaya başlandı. Peki neden?

Telefon günlük hayatımızda en çok kullandığımız cihazların başında yer alıyor. Telefonda çağrı ve mesaj almak içinse herkesin en az bir tane telefon numarasına ihtiyacı var. Bu telefon numaraları sayesinde aramalar alabiliyor, yapabiliyor ve mesaj gönderebiliyoruz.

Bu üç temel özelliğin yanı sıra mobil uygulamalara kayıt esnasında bile doğrulama yapılması için telefon numarası isteniyor. Yani kısacası 10 hane ile başlayan bu telefon numaraları hayatımızın bir parçası haline gelmiş gibi görünüyor. Peki daha önce niçin 10 haneli olduklarını düşünmüş müydünüz? Hadi hep beraber sebebine bakalım.

Telefon numaraları ilk ortaya çıktığında rakamlar yerine isimlerle başlıyordu.

Kişinin isminin ilk iki harfi genelde büyük harflerle yazılır ve telefon kadranında bulunan telefon numaralarının hanelerine örnek gelirdi. Bu alfasayısal sistemi anlamak için telefonunuzda arama yapma kısmını açın 6'nın altında 'M,N,O' 8'in altında 'T,U,V' harflerinin olduğunu göreceksiniz.

Bu tarz telefon numaralarına örnek vermek içinse eski yıllarda çekilen I Love Lucky sitcom'undan bir sahneyi örnek alıyoruz. Bir sahnede yer alan görüntülerde MUrray Hill 5-9975 telefon numarası karşımıza çıkıyor. Sahnedeki bu MUrray Hill 5-9975 telefon numarası aslında 68 5-9975 numarasına tekabül ediyor.

Bu sistem telefonla arama yapmak isteyen insanların; harfleri benzerliklerinden dolayı karıştırması, yanlış aramaların çoğalması, rakam ve isim kombinasyonlarının az olması sebebiyle kaldırıldı. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş 10 haneli numaralara geçildi.

Şimdi gelelim neden 10 haneli rakamların kullanıldığına:

Dolaylı yoldan nüfus artışı bu duruma sebep oldu.

Dünya üzerindeki nüfus sürekli artış gösterdiği için mevcut cep telefonu numaralarının sayısının telefon kullanıcılarından fazla olması gerekiyor. Örnek olarak Hindistan'ı baz alırsak, ülkenin şu anki nüfusu 2019 yılında hesaplanan Birleşmiş Milletler raporuna göre 1.367.938.326'dır. Nüfusun 2060 yılına kadar artış göstererek 1,7 milyara ulaşması bekleniyor bu yüzden mevcut telefon numaralarının nüfus sayısından fazla olması gerekiyor.

Permütasyonlar ve kombinasyonlar üzerinden 10 haneli rakamlara bir dalış yapalım.

Kaç tane tek basamaklı sayı biliyoruz? Cevap 10. Telefon numaralarının 2 haneli olması durumunda kaç farklı numara kombinasyonu oluşur? 10x10=100 tane kombinasyon ortaya çıkar. Aynı şekilde telefon numaraları 9 haneli olsaydı kaç kombinasyon oluşurdu? Cevap 1 milyon kombinasyon. Şimdi gelelim 10 haneli numaraların kombinasyonunu bulmaya. Bu, bize 10 milyar farklı kombinasyon sunuyor. Bu kombinasyonun da telefon numaraları ile aşılması pek kolay görünmüyor.

Tüm ülkeler 10 haneli telefon numaraları mı kullanıyor? Cevap: Hayır

Tüm ülkelerin 10 haneli rakamları kullanma zorunluluğu yok. Genelde bu sayılar nüfusa göre değişiklik gösteriyor. Niue isimli, 2018 verilerine göre 1.620 kişinin yaşadığı Okyanusya ada ülkesinde 6 haneli telefon numaraları kullanılıyor. Teknik olarak bakıldığında 6 haneli numaralardan oluşan kombinasyon, onlar için yeterli gibi görünüyor.

Çin ise devasa bir nüfusa sahip ve bu yüzden daha fazla telefon numarasına ihtiyaç duyuyor. Bu sebepten dolayı Çin'de 12 haneye varan telefon numaralar kullanılmaktadır. Bu durum baz alındığında kalabalık nüfusa sahip Hindistan da gelecekte 11 ve 12 haneli numaralara geçiş yapabilir.

Ek olarak: Amerika'daki filmlerde 555 ile başlayan numaralar tercih ediliyor. Peki ya neden?

Ghostbusters filmini izlediyseniz ekranda 555 ile başlayan bir numaranın belirdiğini göreceksiniz. Bu durum birçok Amerikan yapımı filmde ve dizide mevcut. Yapımın hikayesinde eğer telefon numarası verilmesi gerekiyorsa direk karşımıza 555 ile başlayan bir numara beliriyor.

Bu durumun cevabıysa basit. Amerika'da 555 ile başlayan numaralar çalışmıyor, bu nedenle filmlerde ve dizilerde bu numaralar yer veriliyor. Eğer sıkı bir hayran sürekli aramak isterse bu numaralara ulaşamıyor. Ek olarak 555, Amerikan telefon sisteminde çok sık kullanılmayan bir santral kombinasyonuydu.

Pek sizler 10 haneli telefon numaralarının kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynaklar: Numberbarn, Talkroute, Science ABC, Pritesh Pawar, Business Insider