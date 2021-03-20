Telefon Tamircilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

Özellikle akıllı telefon ve diğer teknolojik aletlerdeki durdurulamaz fiyat artışı, ikinci el ürünlere olan ilginin her geçen gün artmasına neden oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yaz aylarında yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte ikinci el cep telefonları ve tabletlerin, birtakım yenileme işlemlerinin ardından garanti belgesiyle satılmasına karar verilmişti.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından şimdi de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el cep telefonlarının satışı öncesinde tamir ve bakım işlemlerini yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

En az 7 teknik eleman bulunacak:

Düzenlemeye göre iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, "Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

Türkiye'de yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2020 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

İkinci el cep telefonlarının tamir ve bakımı konusunda tüketicilerin yaşadığı sorunların artması üzerine, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik" 22 Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.