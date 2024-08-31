Amazon’da günün fırsatları kapsamında indirimler devam ediyor! Biz de sizler için bu fırsat ürünlerinden bazılarını listeledik.

Oyun bilgisayarından telefona birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 31.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Sessize almak için LED göstergeli dokun sensörüyle dikkat çeken QuadCast S'in elastik ip askısıyla istenmeyen uğultu ve çarpma seslerini bastırabilirsiniz. Ayrıca dört polar patern (stereo, çok yönlü, kardiyot, çift yönlü) arasından seçim yaparak yayın ayarınızı optimize edebilirsiniz.

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55 inç ekran boyutuna sahip Toshiba TV, 3840x2160 çözünürlüğü ve Ultra HD (4K) ile net görüntüler sunuyor. Ayrıca cihazda Wi-fi desteği de bulunuyor.

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Intel® Core™ i5-12450H işlemciye sahip olan ile Thin bilgisayar performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 hz yenileme hızıyla da dikkat çekiyor.

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12 MP selfie kamerası, 200 MP geniş açılı kamerası ve 12 MP ultra geniş açılı kamerası S23 Ultra’nın ön plana çıkan özelliklerinden. Ayrıca 256 GB hafıza ve 8 GB RAM’e sahip bu telefonun Dynamic AMOLED 2X özelliği, ister düşük parlaklıkta ister tam parlaklıkta, ekranda net ve renkli ayrıntılar sunuyor. Son olarak üründe yerleşik bulunan bir S PEN olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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24 inç ekran boyutuna sahip olan monitör, 1080p çözünürlüğü, 100Hz yenileme hızı ve Adaptive Sync özelliği ile ön plana çıkıyor. Adaptive Sync, takılma ve titreşim sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca monitörün 1ms tepki süresi bulunuyor.

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Hız tutkunlarının özellikle tercihi olabilecek bu model, 319 parçadan oluşuyor. Brian O’Conner’ın mini figürüyle birlikte gelen bu legonun tamamlanmış hali ise 26 cm uzunluğa sahip.

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Neutron Akıllı Mama Kabı ile sevimli dostlarınızın öğünlerini planlayabilir, en son ne zaman mama verildiğini görüntüleyebilirsiniz. Her porsiyonda 10 gram mama ileten bu ürün sayesinde porsiyon miktarını ayarlayabilirsiniz. Dahili kamera sayesinde anlık olarak ortamı izleyebilir, cihaz üzerindeki mikrofon ile anlık olarak evcil hayvanınıza seslenebilirsiniz.

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Logitech’in SilentTouch Teknolojisi, tıklama seslerini %90’dan fazla azaltıyor. Böylece tıklama sesi olmadan işinize istediğiniz gibi odaklanabiliyorsunuz. Logitech Lift’in 57° açısı, elinizin “doğal el sıkışma pozisyonu” olarak adlandırdığımız bir pozisyonda durmasını sağlıyor. Son olarak mouse, açma/kapama anahtarı ve otomatik uyku güç tasarruf modu sayesinde pil değiştirmeden 24 aya kadar çalışabiliyor.

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85 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan Seduna sandalye, yüksek kaliteli kumaş ve materyallerine ek olarak nikelaj kaplamalı konik metal yıldız ayak ile tasarlanmış. Ayrıca sandalye 360 derece döner yapıya sahip.

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Uzun süreli oturmalarda rahatlık sağlayan yüksek dansite yoğunluğa sahip poliüretan süngerden yapılmış olan xDrive koltuklar, tere karşı koruyucu bir katmana da sahip. Boyun ve bel ağrılarını azaltmak için ayarlanabilir boyun ve bel minderleri bulunan bu ürün, yaşam kalitenizi artırıyor. Çift mekanizma sistemi ile 160 derece geriye yatış açısı sunan bu seri, 150 kg kadar taşıma kapasitesine sahip.

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