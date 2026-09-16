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Tüm Telefonlara Çok Büyük Zam Gelebilir! İşte O Korkutan İddia

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Güney Kore’den gelen son raporlar, Samsung’un mobil DRAM ve NAND bellek fiyatlarına büyük zam planladığını ortaya koydu.

Tüm Telefonlara Çok Büyük Zam Gelebilir! İşte O Korkutan İddia
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında geçen yıldan beri devam eden bir bellek krizi var. Yapay zekâ teknolojisinin oluşturduğu yüksek talep nedeniyle RAM’lerde ciddi sıkıntılar yaşanmış ve fiyatlar uçmuştu. Hâlâ bu kriz devam ederken dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung’dan moralleri bozacak bir haber geldi.

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Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre Samsung Electronics, Apple ve diğer küresel akıllı telefon üreticilerine tedarik ettiği mobil DRAM ve NAND yongaları için %7 ile %10 arasında ilave bir zam oranı düşünmeye başladı.

İçerikten Görseller

Tüm Telefonlara Çok Büyük Zam Gelebilir! İşte O Korkutan İddia
bellekic

Telefonlara büyük zam gelebilir

bellekic

Eğer bu iddia doğru çıkarsa kullanıcıların çok büyük çoğunluğunun tercih ettiği telefon modellerinde ciddi zamlar görebiliriz. Akıllı telefon üreticileri, Samsung’dan bellek alırken %10’a varan zamlı para ödemek zorunda kalırsa bunu direkt olarak ürün fiyatlarına yansıtabilirler.

Samsung’un kendi mobil cihazlarının bu pazar dinamiklerinden muaf olacağı düşünülebilir; ancak durum tam aksine işliyor. Samsung'un mobil cihaz birimi, şirketin yarı iletken biriminden çip alırken herhangi bir özel indirim veya ayrıcalıklı fiyatlandırma elde edemiyor.

Mevcut seviyeleriyle zaten rekor kıran mobil bellek fiyatlarında görüşülen bu yeni %7-10'luk artışın sektörü nasıl etkileyeceği merak konusu. Bellek pazarındaki krizin ve fiyat baskısının ne zaman durulacağına dair net bir zaman dilimi bulunmuyor. Hatta durumun daha da kötüleşebileceği söyleniyor. Sadece telefonlar değil, tabletlerden akıllı saatlere kadar birçok farklı üründe fiyatların uçtuğunu görebiliriz.

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