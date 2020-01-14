3.500 TL ve Üzeri Olan Telefonlarda Taksit Sayısı 3'e İndi

BDDK'nın geçtiğimiz günlerde almaya hazırlandığı bir karar, bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de yer alan BDDK yönetmeliğine göre vatandaşlar, artık 3.500 TL ve üzerindeki akıllı telefonlarda en fazla 3 taksit yapabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) üzerinde çalıştığı yeni bir uygulamadan bahsetmiş, bu uygulama kapsamında cep telefonu satın alırken uygulanan taksit sayısının düşürülmeye hazırlandığından belirtmiştik. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ise bu uygulamayı hayatımıza resmen getirmiş oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yeni BDDK yönetmeliğine göre vatandaşlar, bundan sonra satın alacakları akıllı telefonların bedeli 3.500 TL'den yüksek olursa, en fazla 3 taksit yapabilecekler. Eskiden bu durum, 6 ay ile sınırlandırılıyordu ve vatandaşlar, bedeli 3.500 TL ve üzeri olan akıllı telefonları 6 taksit imkanı ile alabiliyorlardı.

Yönetmeliğin önceki hali, bedeli 3.500 TL ve altında olan akıllı telefonların satın alınmasında 12 taksit sınırlandırması yapıyordu. Yeni düzenleme, bu uygulamada herhangi bir değişiklik yapmadı. Yani vatandaşlar, 3.500 TL'den ucuz olan akıllı telefonları yine 12 taksit ile satın alabilecekler.

BDDK'nın yeni düzenlemesi, kredilerin vade sürelerini de değiştirmedi. Buna göre tüketici kredileri ve 120 bin TL altı araçlar için kullandırılan taşıt kredilerinde 60 ay, 120 bin TL ve üzerinde olan araçlar için kullandırılan taşıt kredilerinde 48 ay, bilgisayar almak için kullanılan kredilerin vadesi 12 ay, tablet almak için kullanılan kredilerin vadesi 6 ay olarak devam edecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla birlikte vatandaşların hayatlarında yeni bir dönem başlamış oldu. Buna göre bundan sonra, 3.500 TL'den pahalı olan telefonlar sadece, 3 aya kadar taksit yapılabilecek. Bakalım bu durum, Türkiye'deki akıllı telefon pazarını nasıl etkileyecek.