3500 TL'Den Pahalı Telefonlarda Taksit Sınırı Düşürülüyor

BDDK, yeni bir uygulamayı hayata koymaya hazırlanıyor. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte bedeli 3.500 TL'den yüksek olan akıllı telefonların satın alımında uygulanan 6 aylık vade sınırı, düşürülüyor.

Türkiye, birkaç yıl önce akıllı telefonlarda taksit uygulamasını kaldırdı. Yani vatandaşlar, herhangi bir telefonu satın almak istedikleri takdirde ya nakit ödeme yapmak durumunda kalıyorlar ya da kredi kartları üzerinden tek çekim yapabiliyorlardı.

Ayrıca bazı teknoloji perakendecileri, çeşitli bankalarla anlaşıyor ve tüketicilere kredi veriyordu. Ancak zaman içinde alınan bir kararla bu durum değişmiş, kredi vadelerine de çeşitli sınırlamalar getirilmişti.

2018 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararla bedeli 3.500 TL'ye kadar olan akıllı telefonların satın alınmasında kullanılan kredilerin vadesinin 12 ay, bedeli 3.500 TL'nin üzerinde olan akıllı telefonlarda kullanılan kredilerin vadesinin 6 ay ile sınırlandırılmasına karar verilmişti. Sonraki süreçte 3.500 TL'nin üzerindeki telefonların vadesinin de 12 ay olacağı söylendi ancak sonradan bu durumdan vazgeçildi.

Şimdiyse vatandaşların, akıllı telefon satın almaları biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor. Çünkü BDDK, yeni bir uygulamayı hayata koymaya hazırlanıyor. "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" taslağında yer alan bir ifade, akıllı telefon almak için çekilen kredilerin vade sınırının düşürüleceğini gösteriyor. Buna göre 3.500 TL'ye kadar olan akıllı telefonlar için uygulanan sınır devam edecek olsa da 3.500 TL üzerindeki akıllı telefonların kredi vade sınırı düşecek.

İlgili yönetmelikte yer alan ifadeye göre bedeli 3.500 TL ve üzeri olan akıllı telefonlar için kredi çekilmek istendiğinde, bugüne dek 6 ay olan vade sınırı düşürülecek ve 3 aya indirilecek. Yani vatandaşlar, özellikle amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon almak istediklerinde, en fazla 3 ay taksit yaptırabilecekler.

Yeni düzenlemenin hayatımıza ne zaman gireceği şu an için bilinmiyor. Ancak görünen o ki BDDK, yönetmeliğe eklediği ibareyi kısa bir süre içerisinde hayatımıza sokacak ve böylelikle yeni uygulamaya geçiş yapılmış olacak. Yeni sınır ile birlikte vatandaşlar, bedeli 3.500 TL üzeri olan telefonlar için aylık minimum 1.167 TL ödeme yapmak durumunda kalacaklar.