Siemens, 2. Yüksek Hızlı Treni de TCDD'ye Teslim Etti

2018 yılında Siemens'le el sıkışan TCDD, teknoloji devinden 12 yüksek hızlı tren alacak. Teslimatlara yavaş yavaş başlayan Siemens, kasım ayında ilk setini teslim ettiği siparişlerin şimdi de ikinci setini teslim etti. Teslim edilen yüksek hızlı tren, yapılacak testlerin ardından hizmete başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin milli hızlı treni için çalışmalara başlandığını duyurmuştuk. Ancak Türkiye sadece milli yüksek hızlı trenle ilgili çalışmıyor; TCDD, zaman zaman ihaleler açıyor ve yüksek hızlı tren siparişi veriyor. TCDD'nin elinde şu an için 19 aktif yüksek hızlı tren bulunuyor.

TCDD, toplamda 12 yüksek hızlı trenin siparişini Siemens'e vermiş, teknoloji devi de bir süredir bu trenle ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Geride bıraktığımız kasım ayında ilk yüksek hızlı tren setini teslim eden Siemens, şimdi de ikinci setin teslimatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Üstelik Siemens; şubat, nisan ve mayıs aylarında da yüksek hızlı tren setlerinin teslimatını sürdürecek.

Türkiye'ye teslim edilen trenler, yaklaşık 2 aylık test sürecinin ardından hizmet vermeye başlıyor. Hatta Siemens'in kasım ayında teslim ettiği ilk yüksek hızlı tren setinin testleri tamamlanmış durumda. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre testleri tamamlanmış olan yüksek hızlı tren, ocak ayının sonuna doğru hizmete girecek ve yolcuları, Ankara ile Konya ya da Ankara ile İstanbul arasında taşımaya başlayacak.

Eğer teslim edilen ikinci yüksek hızlı trenin testlerinde de başarı sağlanırsa, kısa bir süre sonra yeni bir yüksek hızlı tren daha hizmet vermeye başlamış olacak. Bazı kaynaklara göre Türkiye, son dönemlerde yüksek hızlı trene büyük bir ilgi duyuyor ve artan talep, yeni trenlerin sefere başlamasıyla birlikte karşılanmış olacak.

Siemens ile TCDD arasında yapılan anlaşmaya göre 12 yüksek hızlı trenin teslimi, 2020 yılının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Süreç, aylar içerisinde peyderper yapılacak. Sürecin tamamlanması ve kalan 10 yüksek hızlı trenin tamamlanmasıyla birlikte de TCDD, toplam 31 yüksek hızlı trene sahip olmuş olacak.