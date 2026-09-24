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Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin Kısayolu (Tek Bir Kod Yeterli)

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Telefonunuzun gerçek çekim gücünü öğrenmek ister misiniz? Bu basit yol sayesinde telefonunuzun aslında ne kadar çektiğini görebileceksiniz.

Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin Kısayolu (Tek Bir Kod Yeterli)
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Telefonunuz dört çubuk çekiyor ancak aramalar sürekli kesiliyor ya da ses bir türlü düzgün gelmiyor olabilir. Böyle durumlarda telefonun "iyi" çektiğini söylemek biraz yanıltıcı olur.

Çünkü telefonun üst köşesinde gördüğümüz sinyal göstergesi, bize yalnızca genel bir bilgi verir. Eğer bulunduğunuz yerdeki sinyal seviyesini daha net görmek isterseniz, bunu bir kısayolla öğrenebilirsiniz.

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Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin Kısayolu (Tek Bir Kod Yeterli)
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iPhone için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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  • iPhone'larda Field Test Modu adında gizli bir test menüsü bulunuyor. Bu menüye erişebilmek için normal bir arama yapacakmışsınız gibi arama bölümünü açın.
  • Numara kısmına şu kodu yazın: 3001#12345# ve arama tuşuna basın.
  • Karşınıza bir test ekranı gelecek. Bu ekranda cihazınızın modeline, operatöre, sürümüne ve bağlantı türüne göre bilgilere erişebilirsiniz.

Menü biraz kafa karıştırıcı gibi görünse de bakmanız gereken değer dBm veya 4G/5G bağlantılarda RSRP değerleri olmalıdır. dBm değeri negatif olarak gösterilir ve bu sayı sıfıra ne kadar yakınsa, çekim gücü de o kadar yüksektir.

Sinyal Seviyesi dBm
Çok güçlü -60 ila -70 dBm
İyi -70 ila -85 dBm
Orta -85 ila -100 dBm
Zayıf -100 ila -110 dBm
Çok zayıf -110 dBm ve altı

Android cihazların çoğunda marka ve arayüze bağlı olarak gizli test kodları değişiklik gösterebiliyor.

Cihazınız Android ise sinyal gücünü görmek için sabit bit kod tuşlamak yerine Ayarlar > Hakkında Telefon > Durum > Sinyal Gücü veya Ağ Durumu adımlarını izleyerek anlık dBm değerine erişebilirsiniz.

Telefonun güçlü sinyaline rağmen aramaların düşmeme nedeni

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Sinyal gücü ve bağlantı kalitesi, çok karıştırılan ama birbirinden ayrı düşünülmesi gereken iki şeydir. Telefonunuzun sinyali güçlü olsa bile bulunduğunuz konumdaki şebeke yoğunluğu, parazit, baz istasyonundaki koşullar veya bağlantının kalitesi gibi sebeplerle aramalarda sorun yaşayabilirsiniz.

Bu yüzden dBm değeri, telefonun bağlantısının çok iyi olduğunu tek başına göstermez. Özellikle RSRP'nin yanında bulunan RSRQ ve SINR gibi değerler de bağlantının kalitesi hakkında bilgi verir.

Akıllı Telefon iPhone Android Telefon

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