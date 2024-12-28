Siz de “Ne konuşsam karşıma çıkıyor ve bundan rahatsızım.” diyorsanız telefonunuzda bu durumun önüne nasıl geçebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

“Dinleniyoruz.” kelimesi artık sıradan bir şey hâline geldi. Telefonlarımızın bizi dinlediğini kabullendik. Kimi, bu durumu “Problem yok, ilgi alanlarıma yönelik reklam görüyorum.” olarak yorumlasa da kimisi için rahatsız edici olabiliyor.

Biz de rahatsız edici bulanlar için, telefon dinleme özelliğinin nasıl kapatılacağını bir bir anlattık.

Telefonunuzun sizi dinlemesi nasıl engellenir?

Adım #1: "Google" uygulamasından "Google Hesabınızı Yönetin" seçeneğine gidin.

"Google" uygulamasından "Google Hesabınızı Yönetin" seçeneğine gidin. Adım #2: "Veriler ve Gizlilik" sekmesine tıklayın.

"Veriler ve Gizlilik" sekmesine tıklayın. Adım #3: "Alt ayarlar" bölümünden "Konuşma ve ses etkinliğini dahil et." kutucuğundaki tiki kaldırın.

"Alt ayarlar" bölümünden "Konuşma ve ses etkinliğini dahil et." kutucuğundaki tiki kaldırın. Adım #4: Veriler ve gizlilik kısmına geri dönüp "Kişiselleştirilmiş Reklamlar" başlığının altında "Reklam Merkezim" sekmesini kapatın.

Adım #1: "Google" uygulamasından "Google Hesabınızı Yönetin" seçeneğine gidin.

“Google” uygulamasında sağ üst kısımdaki profil fotoğrafına veya simgeye tıkladıktan sonra çıkan sekmedeki “Google Hesabınızı yönetin” seçeneğine tıklayın.

Adım #2: Açılan sayfada “Veriler ve gizlilik” sekmesine tıklayın.

"Geçmiş ayarları” başlığının altında, “Web ve Uygulama Etkinliği” başlığını göreceksiniz.

Adım #3: "Alt ayarlar" bölümünden "Konuşma ve ses etkinliğini dahil et." kutucuğundaki tiki kaldırın.

Bu kısma girdikten sonra “Alt ayarlar” bölümünden “Konuşma ve ses etkinliğini dahil et.” kutucuğundaki tik işaretini kaldırın ve “Kaydetmeyi Durdur” yapın.

Adım #4: Daha sonra Veriler ve gizlilik kısmına geri dönün, “Kişiselleştirilmiş Reklamlar” başlığının altında “Reklam Merkezim” ayarındaki sekmeyi de kapatın.

Tüm bunları yaptıysanız derin bir nefes alabilirsiniz, artık telefonunuz sizi dinlemiyor.

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