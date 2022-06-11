Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ücretli abonelik sistemi 'Telegram Premium'un ne zaman geleceği belli oldu. Şirket CEO'su tarafından yapılan açıklamalarda hizmetin bu ay içinde kullanılmaya başlayacağı ifade edildi.

Artık tüm dünyanın internet kullanmaya başlamasıyla birlikte anlık mesajlaşma uygulamalarının çok yaygın hale geldiği bilinen bir gerçek. WhatsApp’ın en büyük rakibi olan Telegram da bu konuda hizmet veren uygulamaların başında geliyor. Birkaç ay önce gelen açıklamalarda da platformun ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda önemli bir gelişme yaşandığını; hizmetin ücreti ve özelliklerinin sızdırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu haberde, Telegram’ın yeni abonelik sisteminin daha hızlı indirmeler, reklamların kalkması, daha fazla limit gibi yeni özellikleri 4,99 dolar karşılığında kullanıcılara sunacağı ifade edilmişti. Şimdi ise hizmet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Telegram Premium bu ay içinde geliyor

Şirketin kurucusu ve CEO’su Pavel Durov tarafından yapılan açıklamalar, Telegram Premium hizmetinin ne zaman kullanıma sunulacağını ortaya koydu. Açıklamalara göre uzun süredir beklenen yeni hizmet, bu ayın sonlarına doğru erişilebilir hâle gelecek.

Durov’un Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, platformdaki bu değişikliğin ana nedeninin kullanıcıların talepleri olduğu belirtildi. Mevcut limitlerin artırılmasının istendiğini belirten CEO, bu abonelikle mevcut ücretsiz özelliklere ek olarak daha yeni şeylerin kullanıcılarla buluşturulacağını aktardı.

15 milyar dolar servete sahip olan Durov, ayrıca Telegram’da halihazırda bulunan özelliklerin ücretsiz olmaya devam edeceğini kaydetti. Yeni özelliklerin kullanıcılara sunulacağını doğrulayan iş insanı, abone olmayanların ücretli aboneler tarafından gönderilen yüksek boyutlu dosyaları görüntüleme gibi özellikleri kullanabileceğini de sözlerine ekledi.