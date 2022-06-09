Telegram'ın ücretli abonelik hizmetinin fiyatı ve özellikleri sızdırıldı. Buna göre ne zaman geleceği henüz belli olmayan Telegram Premium, 4,99 dolarlık bir ücrete sahip olacak.

Anlık mesajlaşma uygulamalarının, internet kullanımının tüm dünyada hızla artması sebebiyle gittikçe daha da popülerleştiği bilinen bir gerçek. WhatsApp’ın en büyük rakibi olarak nitelendirilen Telegram da bunlardan birisi. Geçtiğimiz aylarda dev mesajlaşma platformunun bir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise uzun zamandır beklenen bu yeni sistem ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Telegram’ın ücretli versiyonunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmese de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntı, ‘Telegram Premium’ isimli abonelik sisteminin fiyatını ve ne gibi özellikler içereceğini gösterdi.

Aylık 4,99 dolarlık ücrete sahip olacak

Gelen haberlerde, Telegram’ın ücretli abonelik sisteminin aylık 4,99 dolarlık bir ücrete sahip olacağı görüldü. Bunun yanı sıra Telegram Premium müşterilerine ne gibi özellikler sunulacağı da sızıntıyla birlikte ortaya çıktı. Daha hızlı indirmeler, reklamların kalkması, Premium uygulama logosu gibi şeyleri içerecek özelliklerin tamamı ise şu şekilde;

4 GB tek dosya yükleme (Şu anda 2 GB’a kadar izin veriliyor)

(Şu anda 2 GB’a kadar izin veriliyor) Biyografide daha fazla karakter – 70 yerine 140 karakter kullanılabilecek

– 70 yerine 140 karakter kullanılabilecek Caption’larda daha fazla karakter – Fotoğraflar ve videolar için daha uzun açıklamalar

– Fotoğraflar ve videolar için daha uzun açıklamalar Daha hızlı indirme – Belge ve medya indirmede sınırsız hız

– Belge ve medya indirmede sınırsız hız Sesten metne dönüştürme – Telegram Premium ile ses kayıtları metne dönüştürülebilecek

– Telegram Premium ile ses kayıtları metne dönüştürülebilecek Reklamlar kalkacak – Herkese açık kanallarda reklam olmayacak.

– Herkese açık kanallarda reklam olmayacak. Eşsiz reaksiyonlar – Mesajlara verilen tepkilere ek animasyonlar

– Mesajlara verilen tepkilere ek animasyonlar Premium Sticker’lar – Ek efektlere sahip özel büyütülmüş çıkartmalar

– Ek efektlere sahip özel büyütülmüş çıkartmalar Gelişmiş sohbet yönetimi – Varsayılan klasörü ayarlama, otomatik arşivleme, rehberde olmayan kişilerden gelen yeni sohbetleri gizleme

– Varsayılan klasörü ayarlama, otomatik arşivleme, rehberde olmayan kişilerden gelen yeni sohbetleri gizleme Profil rozeti – İsminizin yanında bulunan bir rozet

– İsminizin yanında bulunan bir rozet Hareketli profil resimleri – Animasyonlu avatarlar

– Animasyonlu avatarlar Premium uygulama logosu – Ana ekrandaki Telegram uygulaması için çeşitli logolar

– Ana ekrandaki Telegram uygulaması için çeşitli logolar Daha fazla limit – 1000 adede kadar kanal, 20 sohbet klasörü, 10 sabitleme, tek uygulamada 4 hesap, 10 favori çıkartma, 400 GIF, kanallar ve gruplar için 20 link, bir klasörde 20 pin

Peki sizin Telegram Premium ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.