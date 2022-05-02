WhatsApp'ın en büyük alternatiflerinden birisi haline gelen ve piyasadaki en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında gösterilen Telegram'a gelmesi beklenen "ücretli üyelik seçeneği" hakkındaki ilk bilgiler uygulamanın iOS beta sürümünde ortaya çıktı.

Mesajlaşma uygulamaları sundukları hizmet karşılığında genellikle ücret talep etmeyip verilerimizi hedefli reklamcılık için kullanılır. Hatırlarsanız bu modelle çalışan WhatsApp'ın geçtiğimiz yıla damga vuran yeni gizlilik politikası, verilerimizi daha gelişmiş reklam planlarında kullanmaya yönelikti. İtirazlar sonucunda ilgili politika dayatılmasa da uygulama ücretli kalmaya ve verilerimizi kullanmaya devam etti.

Ancak piyasada Telegram ve Signal gibi, verilerimizin gizliliği konusunda içimizi rahat tutabileceğimizi söyleyen uygulamalar da var. Ancak bu uygulamalar verilerimizi kullanamadığı ya da sınırlı şekilde kullanabildiği için gelir elde edemiyor, dolayısıyla uygulamayı geliştiren şirketler ya da ekipler maddi kaynak yaratamıyorlar. Telegram ise bu sorunu ücretli abonelik seçeneği ile çözmeye hazırlanıyor.

Telegram Premium'a dair ilk bilgiler iOS beta sürümünde: Şimdilik fiyat bilgisi yok

35 binden fazla üyeye sahip Telegram Beta ismindeki Telegram kanalında paylaşılan bilgiler, uygulamanın iOS için yayınlanan v8.7.2 beta sürümünde ortaya çıktı. Premium sürümde bulunacağı belirtilen ilk özellik bazı özel tepkiler ve stickerlar olarak görünüyor.

Telegram'ın ücretli sürümü, mevcut ücretsiz sürümün yanında kullanıcılara sunulan ikinci bir seçenek olacak. Premium sürüme erişecek kullanıcıların daha çok gizliliğe sahip olmak gibi kritik avantajlara kavuşup kavuşmayacağı henüz net değil. Ancak Telegram Premium kullanıcılarının sohbetlerde, kanallarda daha premium sürüm kullandıklarını belli edecek avantajlara sahip olacağı aşikar.

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