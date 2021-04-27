Telegram'a Yeni Güncelleme Geldi: İşte Tüm Yenilikler

Telegram son yaptığı güncellemelerle beraber WhatsApp’ı kıskandıracak yeni özellikler ekledi.

Telegram’ın yayınladığı yeni güncellemesiyle beraber piyasadaki birçok rakibine fark atacak özellikler açıklandı. Payments 2.0, sesli sohbet, mini profil gibi fark yaratacak özellikleri duyuruldu. Bu noktada Telegram’ın Facebook LLC’den önce Voice Chat özelliğini aktif etmesi gerçekten ciddi bir başarı olarak nitelendirilebilir.

8 gelişmiş özelliğiyle Telegram özellikle Whatsapp'ı gerçekten kıskandıracak nitelikte. WhatsApp’ın kişisel veriler konusunda verdiği kararın ardından, birçok kişi tarafından indirilen ve ciddi bir kullanıcı hacmine sahip olan Telegram’ın: “Pazardaki hakimiyetini arttırmak istediği” net olarak görülüyor. Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği sayesinde birçok sektörel Telegram grubu daha canlı hale gelecektir.

Telegram’ın yeni özellikleri

Ödemeler 2.0 Planlanmış sesli sohbetler Sesli sohbetler için mini profiller Yeni web Telegram Android’de doğrudan indirme Yeni görsellere yakınlaşma özelliği Gelişmiş video oynatıcı Android için yeni animasyonlar

#1 Ödemeler 2.0

2017 yılında eklenen ödemeler özelliği sayesinde sohbetler sırasında ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemesi kabul edebilecek satıcılarla alışveriş yapabilmeniz artık mümkün oluyor. Bununla beraber sevdiğiniz sanatçılara ya da gruplara bağış yapabilir olacaksınız. Telegram bu hizmetten hiçbir şekilde komisyon almıyor.

#2 Planlanmış sesli sohbetler

Clubhouse benzeri yeni bir sisteme merhaba diyebilirsiniz. Gün planlaması yapacak bir grup içerisinde sesli sohbet planlayabilirsiniz. Tüm kullanıcılar sizin düzenlediğiniz sesli sohbete gününde ve saatinde katılabilirler aynı zamanda telefonlarına da bu konuda bir bildirim düşüyor. Telegram’ın topluluk kullanımlarını arttırması amacıyla çıkarttığı muazzam bir özellik.

#3 Sesli sohbetler için mini profiller

Sesli sohbetlerle konuşmasını beğendiğiniz birini artık mini bir ekranda görüntüleyebilir olacaksınız. Böylelikle sesli sohbet ekranından çıkmanız gerekmeyecek. Mini profiller sayesinde sohbet ettiğiniz kişiyi tanıyabilir olacaksınız.

#4 Yeni web Telegram

Telegram’ın web uygulaması oldukça hantal bir yapıya sahipti. Telegram’ın yeni web arayüzünde artık daha hızlı ve daha ulaşılabilir bir opsiyon sunulmuş durumda. Telegram bu konuda mini bir devrim yapmış denebilir. (En azından kendi için)

#5 Android için doğrudan indirme

Telegram yazılımının yeni versiyonlarını artık Telegram.org adresinden direkt indirebileceksiniz. Bu aslında oldukça önemli keza bu güncellemeleri yazdığımız şu anki sürüme anında sahip olabilirsiniz.

#6 Yeni görsellere yaklaşma özelliği

Telegram için radikal güncellemelerden biri daha diyebiliriz. Sohbet içindeki görsellere doğrudan “büyütme hareketi” yaparak yakınlaşıp inceleyebilirsiniz. Medya görüntüleyici çalıştırmadan resme yakınlaşıp inceleyebilir olmak oldukça efektif bir özellik olmuş.

#7 Gelişmiş video oynatıcı

iOS’ta medya oynatıcı üzerinden bir video izlerken artık geri ya da ileri bölümüne parmağınızla uzun basmanız sonucunda videoyu geri ya da ileri oynatabilirsiniz. Android'de de aynı hareketi yaparak ileri veya geri sarabilir, ekranın sağ veya sol tarafına iki kez dokunarak 10'ar saniye ileri ya da geri sarabilirsiniz. Video sarma özelliği de Telegram için büyük bir yenilik denebilir.

#8 Android için yeni animasyonlar

Telegram Android işletim sistemli telefonlara gerçekten çok değer veriyor. Bu manada yaptıkları yeni güncelleme sayesinde sayfalar arası geçiş animasyonları farklılaştırıldı. Artık Android’de daha hızlı ve estetik çalışan bir Telegram deneyimi yaşanacak.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telegram’ı sürekli tercih edenlerdenseniz bu güncellemeyi beğendiniz mi?