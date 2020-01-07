Televizyonunuzda Daha İyi Görüntü İçin Bu 3 Özelliği Kapatın

Günümüzde televizyonlarda yapılan yenilikler, performansı artırmayı vadetseler de bazı ayarlar görüntünün daha kötü olmasına neden oluyor. Bu içeriğimizde, daha iyi bir görüntü kalitesi için hangi ayarları kapatmanız gerektiğine bakıyoruz.

Birçok yeni televizyon, varsayılan olarak açık gelen çok sayıda isteğe bağlı ekran ayarına sahip ve bazıları sizi mümkün olan en iyi görüntüyü almaktan alıkoyabilir. Görüntüyü daha iyi hale getirmeyi hedefleyen bazı ayarlar, televizyon keyfinizi daha sahte ve doğallıktan uzak görüntülere maruz bırakabilir.

Eğer televizyonunuzun görüntüsünden memnun değilseniz, servis veya iade yolunu düşünmeden önce kontrol etmeniz gereken ayarlar var. Farkında olmadan açık kalan ayarlardan biri, görüntü kalitesini kaybetmenize sebep olabilir.

Daha iyi bir görüntü kalitesi için kapatmanız gereken 3 özellik:

1- Gürültü Azaltma

Görüntüde siyah ve beyaz noktaların ortaya çıkması nedeniyle "karlı" olarak da adlandırılan görüntüler, eski analog TV'lerde ve özellikle daha düşük çözünürlüklü analog sinyallerde büyük bir sorundu. Bununla birlikte yeni nesil TV'ler de video sinyallerini daha düşük kaliteli kaynaklardan dönüştürdüğünde karlı görüntüler ortaya çıkarabiliyor.

Günümüzde dijital yayınlar ve TV hizmetleri, yüksek çözünürlüklü sinyallerle gerçek zamanlı aktarım sunarak çok daha temiz ve kaliteli görüntüler sunuyor. Gürültü azaltma, detay ve ince dokuları yok etme eğilimindedir ve özellik etkinken resim daha yumuşak görünebilir. Gürültü azaltmayı kapatarak daha fazla görüntü ayrıntısı ve daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz.

2- Keskinlik Ayarı/Kenar Geliştirme

Keskinlik ayarının yaptığı şey, resimdeki görüntülerin kenarlarını vurgularken, ince ayrıntıları ve dokuyu yapay olarak arttırmak. İlk bakışta bu daha fazla ayrıntı izlenimi verebilir, ancak aslında yaptığı şey ince ayrıntıları maskelemek. Fazla keskinleştirilmiş görüntüler, nesnelerin etrafında ışık parlamaları oluşturarak kalitesini bozabilir. Bu nedenle keskinlik ya da kenar geliştirme ayarını tamamen kapatın.

3- Hareket Yumuşatma

Özellikle LCD televizyonlarda görüntü, aksiyon sahnelerinde veya spor müsabakaları gibi hızlı akan sahneler sırasında bulanıklaşabiliyor. TV üreticileri, hareket bulanıklığını azaltmak için, tekrarlanan kareler veya video sinyaline siyah kareler eklemek de dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler kullanıyorlar.

Hareket yumuşatma, çerçeve veya hareket interpolasyonu adı verilen bir işlemle televizyonun kare hızını artırarak takılmaları azaltmaya çalışır. Bu özellik, cihazın bitişik video karelerini analiz etmesini, aradaki karelerin nasıl görüneceğini konusunda doğru bir tahmin yapmasını ve daha sonra yeni kareleri videoya eklemesini sağlar.

Hareket yumuşatma, etkinleştirildiğinde en çarpıcı görsellere sahip filmlerin bile telefonla çekilmiş gibi kalitesiz görünmesine sebep olabilir. Tavsiyemiz, daha kaliteli görüntüler için bu ayarı kapatmanız olacaktır.