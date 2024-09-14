Temassız kartlar hayatımıza girdiğinden beri nakit para taşımaz olduk. Kolaylığı bir yana artık insana bu kartlar maalesef ki daha özgür hissettiriyor. Fakat bu durum sandığımız kadar iyi bir şey değil.

Araştırmalar gösteriyor ki temassız ödemeler, harcama davranışlarımızı ‘olumsuz’ yönde etkiliyor.

Eğer kontrolsüz bir harcama yapıyor, bu durumdan şikâyet ediyorsanız sizi şöyle aşağı doğru alalım.

2006 yılından itibaren hayatımıza giren temassız kart kullanımı, nakit harcamalarımızı da büyük oranda etkiledi.

Nakit ödemeler, yüzyıllardır bize hizmet etse de artık kartlı sistemlere geçtiğimiz bu günlerde nakit taşımak bir yükten başka bir şeymiş gibi hissettirmiyor. Görünüşe göre de nakit para kullanmayarak pek de iyi yapmıyoruz.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, kart ile yaptığımız ödemelerin daha fazla harcama yapmamıza neden olduğunu kanıtladı. Adelaide Üniversitesi ve Melbourne Üniversitesi, 17 farklı ülkede harcama alışkanlıklarını tespit eden bir çalışma gerçekleştirdi.

Sonuçlar ise şaşırtıcı.

Çünkü yapılan çalışmanın sonucunda insanın, kart veya QR ile ödemelerinde para kaygısını hiç duymadığı tespit edildi. Yani elimizde fiziksel olarak dokunduğumuz nakit bir para olmadığında, bütçemiz konusunda daha az endişeli oluyor; kontrolsüz harcama yapabiliyoruz.

Planlanandan daha fazla harcama yapılmaması adına nakit para kullanmanın gerekli olduğunu söyleyen araştırmacılar, fiziksel olarak kâğıt paraların elde bulunmasının, ne kadar harcama yaptığını kontrol edebilme gücü sağladığını söylüyor.

Ancak enflasyon, nakit veya temassız ödemeleri pek etkilemiyor.

Kişinin harcamalarını kontrol ederek bütçesini ayarlamasını sağladığı bir gerçek, fakat çalışma, ekonomik koşulların iyi ve kötü olduğu ülkelerde gerçekleştirildiğinde enflasyon seviyesi toplanan verilerde nakit ile temassız harcamalarda pek bir fark bulunmuyor.

Yani aslında bu, harcama dengesi ve bütçe planlaması için oldukça önemli gibi görünüyor.

Nakitsiz toplum, şu an biraz ütopik gibi geliyor. Çünkü yakın gelecekte nakit para kullanan çok az insan kalacak gibi. Biz de harcamalarımızı buna göre planlarsak, ilerleyen zamanlarda hoşumuza gitmeyen sonuçlarla karşılaşmamak daha olası olabilir.

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