Otomotiv Sektöründe Temmuz Ayı İhracatı Belli Oldu

Otomotiv sektöründe Temmuz 2024'te yapılan toplam ihracat miktarı açıklandı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye'nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplam otomobil ihracat rakamlarını açıkladı. Bu açıklamaya göre Türkiye'nin ihracatı, Temmuz 2024'te yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü ayrıca bir kez daha Türkiye'nin ihracattaki lokomotifi olmaya devam etti. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 13,9 oldu. Sektörün alt ürün gruplarına baktığımızda da tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 233 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 1 milyar 160 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 141 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 61 milyon dolar oldu.

En çok ihracat Almanya'ya, en büyük pazar Birleşik Krallık

Tedarik endüstrisinde en fazla ihraç Almanya'ya yapılırken binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda liderlik Birleşik Krallık'a gitti. Otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise en çok ihraç Fransa'ya gerçekleştirildi. Birleşik Krallık, toplamda 457 milyon dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapılan ülke oldu. Avrupa Birliği ülkelerine olan satış yüzde 8,6 arttı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık'a yüzde 78,6 ve İtalya'ya yüzde 23 gibi önemli oranlarda artış yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.