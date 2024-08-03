53 Yıllık Ferrari Le Mans Yarış Arabası Cayır Cayır Yandı

Nadir bir Ferrari yarış otomobili pist üzerinde alev aldı. Araç saniyeler içinde yandı.

Ferrari'nin otomobilleri hâli hazırda oldukça nadirdir. Markanın en nadir modelleri arasında ise genelde eski ve çalışır durumdaki yarış otomobilleri yer alır. Bu modellerden biri olan 1971 Ferrari 512M'in Watkins Glen Uluslararası yarış pistinde alev aldığı görüntüler ortaya çıktı. Sam Posey kontrolündeki bu araç, 1971 yılında Le Mans 24 Saat yarışını üçüncü sırada tamamlamıştı.

Durumun nasıl gerçekleştiği bilinmiyor ancak tahminler, hasar alan yakıt borularından birinden sıcak bileşenlere benzin sızdığı bildiriliyor. Araç önce alev alıyor ve ardından da ateşler ve dumanlar yükselmeye başlıyor. Yayınlanan fotoğraflar, aracın ciddi bir hasar olduğunu da ortaya koyuyor.

Le Mans 24'te üçüncü olmuştu

Sam Posey, 1971 yılında NART için bir Ferrari 512M modeli ile yarıştı. Posey, 12 Saat Sebring ve 24 Saat Daytona yarışlarında başarısız olmuştu ve Tony Adamowicz ile bir araya gelip 512M ile 24 Saat Le Mans yarışında mücadele etmişti. Ekip bu yarışma sonunda üçüncü sırayı aldı. Modifiye edilmiş olan bu araçta 5.0 litrelik bir V12 motor yer alıyordu.

Aracın aldığı hasar oldukça dikkat çekici olsa da muhtemelen hasar sadece yakıt borularında ve kaputta oluyor. Yarış görevlileri yangına müdahale etmeden önce yaklaşık dört dakika zaman geçtiği belli oldu. Aracı tekrar yollarda ya da pistlerde görüp göremeyeceğimiz belli değil.