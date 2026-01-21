Temu'nun Türkiye Ofisine Baskın Düzenlendi! Bilgisayarlara El Konuldu

Reuters'ın aktardığına göre Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurulu tarafından baskın düzenlendi. Baskında bilgisayarlara el konuldu.

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, kullanıcıların çok uygun fiyatlara ürün bulabilmeleriyle bilinen ve kısıtlamalar gelmeden önce ülkemizde de sıkça tercih edilen bir platformdu. Şimdi ise Temu ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

İlk olarak Reuters tarafından bildirilen haberlere göre Temu’nun İstanbul'da bulunan Türkiye ofisine baskın yapıldı. Temu’nun bir sözcüsü tarafından paylaşılan bilgilerde baskının rekabet yetkilileri tarafından yapıldığı aktarıldı.

Bilgisayarlara el konuldu

Gelen ilk bilgilere göre operasyon, Türkiye’nin rekabet düzenleyicisi Rekabet Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Baskında Temu’nun ülkemizdeki ofisindeki masaüstü bilgisayarlara ve laptoplara el konulduğu aktarıldı. Sözcü, Temu’nun Türk yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Baskının neden yapıldığı konusunda bir bilgi yok. Ancak yakın zamanda Temu’nun İrlanda’daki Dublin şehrindeki Avrupa genel merkezine AB düzenleyicileri tarafından baskın düzenlenmişti. O baskının nedeni, Çin devletinin olası haksız sübvansiyonlarıyla ilgili endişeler olarak açıklanmıştı. Ülkemizdeki baskının nedeni hakkında bilgi geldiğinde sizlere aktaracağız.