Ucuz ürünleriyle bilinen e-ticaret platformu Temu, Güneydoğu Asya'dan da ciddi baskı görmeye başladı. Yetkililer, şirketin yerel satıcılara zarar verdiğini düşünüyor.

Çinli e-ticaret platformu Temu, uygun fiyata sunduğu her türden ürünle son aylarda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada popüler olmayı başarmıştı. Ancak bu çok uzun sürmemiş, şirkete farklı yerlerden baskılar gelmeye başlamıştı. Örneğin ülkemizde, geçtiğimiz aylarda gelen gümrük vergisi kararıyla platformdan yapılan alışverişlere kısıtlama geldiğini görmüştük. Birkaç hafta önce ise Avrupa Birliği tarafından illegal ürünler konusunda takibe alınmıştı.

Şimdi ise şirkete bir darbe daha geldi. Güneydoğu Asya’daki hükûmetler, yerel satıcıların geçim kaynaklarını tehdit ettiği gerekçesiyle engellerle karşılaşmaya başladı.

Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde yasaklanabilir

Endonezya, Güneydoğu Asya’da yeni pazarları fethetmeyi amaçlayan Temu’nun uygulama mağazalarından kaldırılmasını emretti. Yönetim, bu kararın ülkedeki yerel satıcıları koruyacağını belirtti.

Öte yandan Vietnam’dan da yakın zamanda benzer hamleler geldi. Ülke, Temu’nun da sahipleri arasında bulunduğu moda markası Shein’in ay sonuna kadar yasaklanabileceğini, ülkede faaliyet göstermesi için gerekli onaya sahip olmadığını ifade etti.

Uzmanlar, Temu’nun çok daha fazla düzenleyici baskısına maruz kalacağını söylüyor. Buna göre şirket, Çin’den gelen çok ucuz ürünlerin yerel ekonomiye, üreticilere ve satıcılara zarar veriyor. Hatta Tayland gibi bazı bölgelerde iflasların olduğu, birçok insanın işsiz kaldığı bile belirtilmiş.

Temu’nun gelen bu baskılara nasıl yanıt vereceğini henüz bilmiyoruz. Ancak tüm bu haberler, dünyanın dört bir yanından tepki gördüğünün bir göstergesi. Şirketi nasıl bir geleceğin beklediği merak konusu.