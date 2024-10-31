Avrupa Birliği, online satış platformu Temu'nun illegal ürün satışı nedeniyle resmî bir soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği, online satış platformu Temu’ya yönelik resmî bir soruşturma başlatarak, illegal ürünlerin satışı ile ilgili sorunları gündeme getirdi.

Avrupa Komisyonu, Temu’nun dijital hizmetler yasasını ihlal etme olasılığına dair endişelerini dile getirirken bu platformun mevcut sistemlerinin dolandırıcıları etkili bir şekilde engelleyemediği ifade ediliyor.

Avrupa'dan Temu’ya uyarı geldi

Temu, Nisan 2023'te hizmete başladığından bu yana hızla büyüyerek yaklaşık 100 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Ancak platformun geçmişte askıya alınan dolandırıcı satıcıların yeniden faaliyet göstermesine olanak tanıyan bir yapıya sahip olduğu iddia ediliyor. Özellikle Almanya, Danimarka ve İrlanda gibi ülkelerden gelen otorite endişeleri, Temu’nun sattığı sahte ürünler ve sağlık açısından tehlikeli içerikler üzerinde yoğunlaşıyor. Avrupa Komisyonu, bu durumun yasal yükümlülüklere uymadığına dikkat çekiyor.

Soruşturma Temu’nun online satışlarda uyguladığı agresif pazarlama taktikleri ve tüketici güvenliğine yönelik yetersiz önlemleri incelemeyi amaçlıyor. Temu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA)'na uyum sağlama konusunda taahhütler verse de herhangi bir ihlal durumunda büyük para cezaları ile karşılaşabileceği belirtiliyor.