Tenet'in Gişe Hasılatı Dünya Çapında 300 Milyon Doları Geçti

Christopher Nolan'ın geçtiğimiz dönemlerde vizyona giren son filmi Tenet, dünya çapında 300 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı. ABD'de 45,1 milyon dolar gelir elde eden film, ABD hariç pazarlarda ise 262 milyon dolarlık gelir elde etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sinemaların kapatılmasının ardından vizyona giren ilk filmlerden biri Christopher Nolan'ın Tenet'iydi. İlk haftasında ABD'de 20,2 milyon dolar gelir elde edebilen yapım, gişede deyim yerindeyse adeta 'çakılarak' 2006 yılında vizyona giren The Prestige'den bu yana en düşük açılış yapan Nolan filmi olmuştu.

Gişede beşinci haftasına giren yapım, ABD'de şimdiye dek 45,1 milyon dolarlık hasılat elde etmeyi başardı. Bu hafta sonu ülkedeki bilet satışlarından yalnızca 2,7 milyon dolarlık gelir elde edebilen Nolan imzalı film, önceki haftaya kıyasla gelirlerde %21'lik düşüş yaşadı.

Tenet, dünya çapında 300 milyon doları geride bıraktı:

Öte yandan ABD dışına çıktığımızda toplam 58 pazarda gösterime giren film, dünya çapında 300 milyon doları geride bıraktı. ABD hariç pazarlarda 262 milyon dolarlık hasılat elde etmeyi başaran yapım, ABD'den gelen 45,1 milyon dolarlık gelirlerin de eklenmesiyle dünya çapında toplam 307,1 milyon dolarlık gelir elde etti.

Bu noktada Çin, 65,5 milyon dolarlık gişe hasılatıyla Tenet'in en yüksek hasılat yaptığı pazar konumunda bulunuyor. ABD / Kanada'yı saymazsak Çin'in ardından 20,9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 20 milyon dolarla Fransa, 16,1 milyon dolarla Almanya ve 15,9 milyon dolarla Japonya geliyor.

Gişede dikkat çeken diğer yapımlar arasında Walt Disney Studios'un ABD'de gösterime girmeyen Mulan filmi yer alıyor. 11 Eylül'de Çin salonlarında gösterime giren film, 23 milyon dolarlık açılışın ardından ülke genelindeki toplam gelirlerini 40 milyon dolara çıkardı. Filmin dünya çapındaki hasılatı ise 66,8 milyon dolar seviyesinde.