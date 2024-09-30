Tesla, İstanbul'da "Pop-Up" Mağaza Açıyor: İşte Detaylar

Tesla Türkiye, İstanbul'da bir pop-up mağaza açmak için hazırlıklarını tamamladı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'de bir pop-up mağaza daha açmaya hazırlanıyor. Daha önce de pop-up mağazalar açan firmanın bu defa adresi Vadi İstanbul AVM olacak. Tesla Türkiye tarafından açılan bu mağazada iki showroom aracı bulunacak ve mağaza üç ay boyunca açık olacak.

Bu pop-up mağazası, Tesla Türkiye'nin İstanbul Anadolu yakasında açtığı ilk pop-up mağaza olmayacak. Firma ilk pop-up mağazasını 2023 yılında Akasya AVM'de açmıştı. Yeni mağazayı ziyaret edenler, Tesla otomobilleri ilk elden deneyimleme fırsatı da bulabilecekler. Tesla daha önce Ankara'da ve İstanbul'da pop-up mağazalar açmıştı.

3 ay boyunca açık kalacak

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren tarafından yapılan paylaşımda, "1 Ekim Salı günü itibariyle Tesla Türkiye, 2 showroom aracıyla 3 ay boyunca Vadi İstanbul AVM'de! Yüksel teknolojik araçlarımızı yakından keşfetmek ve Sürüş deneyimi elde etmek için sizleri İstanbul Avrupa Yakası’ndaki bu ilk pop-up mağazamıza bekliyoruz! #tesla" ifadesi kullanıldı.

Elektrikli otomobil pazarının öncüsü konumunda bulunan Tesla için son dönemde işler pek de istendiği gibi gitmiyor. Çinli firmaların piyasaya girişi ve elektrikli araç pazarında daha fazla firmanın aktif olması, Tesla açısında rekabeti arttıran bir etmen olarak karşımıza çıkıyor.

Tesla'nın pop-up mağazası 1 Ekim'den itibaren ziyaret edilebilir olacak.