Tesla'nın bu ayın sonunda geleceğini söylediği otonom sürüş özelliği Cybertruck'lara geldi.

Tesla, Cybertruck modelleri için firmanın otonom sürüş teknolojisi olan FSD (Full Self Driving - Tam Otonom Sürüş) için eylül sonunu işaret etmişti. Eylül ayının son gününde bu özellik, Tesla "süper hayranlarına" açıldı. Özelliğin videoları da ortaya çıkmaya başladı.

Cybertruck Sahipleri Kulübü (Cybertruck Owners Club) üyeleri, araçlarına FSD sistemini sunacak güncellemeyi aldıklarını ifade ediyor. Tesla'nın bu gelişmiş sürüş sistemi, aracın direksiyonunda birinin olmasını gerektiriyor. Otonom sürüşün aktif olarak kullanılabilmesi için sürücünün direksiyonu tutması gerekiyor. Böylece gerekli durumlarda sürücü aracın kontrolünü tekrar kendi kontrolüne alabiliyor.

Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi sürücüleri izleyecek

Tesla'nın en son FSD versiyonu olan 12.5.5 ile birlikte firma, sürücünün dikkat durumunu takip etmek için araç içi kamerayla izleyeceğini söylüyor. Hatta bu teknoloji, sürücü gözlük taksa bile çalışmaya devam edecek kapasiteye sahip olacak.

Bir diğer Tesla hayran hesabı olan Whole Mars Catalog da X platformu üzerinden bir deneme videosu paylaştı. Videoda sürücünün otonom sürüş teknolojisini denediğine şahit oluyoruz. Bu videoda ayrıca sürücünün, aracın refüje çarpmasını engellemek için müdahale etmesinin gerektiği bir an da karşımıza çıkıyor.

Cybertruck'ın FSD özelliğini almasının ardından gözler Tesla'nın robotaksi konseptine döndü. Bu konseptin de iki hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu araçlar tamamen otonom olarak hareket edebilecek ve yolcu taşımacılığı gerçekleştirecek. Weymo da benzer bir taksi hizmeti sunuyor.