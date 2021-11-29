Tesla'nın Almanya'daki fabrikası Gigafactory'nin üretime başlaması, bazı çevreci aktivistler sebebiyle aylardır erteleniyordu. Ancak yeni gelen haberlere göre Gigafactory, yakın zamanda üretime başlayacak.

2020 yılında toplamda 500 bin araç satışı yapan milyarder Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, son zamanlarda müşterilerine yeni arabalarını zamanında teslim etmek zorlanıyordu. Hatta bazı durumlarda bu gecikmelerin aylarca sürdüğü bildirilmişti.

Ancak bugün şirketin hisseleri yüzde 5’in üzerinde bir artış görerek dünyanın en zengin insanı olan CEO Musk’ı 12 milyar dolar kadar daha zengin bir hale getirdi. Şirket hisselerinde yaşanan bu artışın sebebi ise bazı sebepler dolayısıyla şirketin inşaat çalışmalarına bir süre ara verdiği Almanya’daki fabrikası Gigafactory’de üretimin kısa bir süre sonra başlayacak olması. Ayrıca durumda Musk’ın çalışanlarını teslimat maliyetlerini düşürmeye davet etmesine etkili oldu.

Tesla için büyük bir adım

Gigafactory’nin aslında 2021 yılının yazında üretime başlaması planlanıyordu; ancak çevre aktivistlerinin karşı çıkışları sebebiyle fabrikanın inşasına ara verilmişti.

Alman otomotiv haber sitesi Automobilwoche’nin yaptığı açıklamada, Tesla'nın ülkedeki yeni üretim tesisi için çevre izinlerinin alınmasının an meselesi olduğu ve Gigafactory’nin önümüzdeki birkaç gün içinde üretime başlayacağı bildirildi. Bunun, üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Tesla için oldukça büyük bir adım olduğu söylenebilir.

Bundan öncesinde yaptığı açıklamada Tesla, Berlin yakınlarındaki yeni fabrikasının; üretim sürecini çok daha otomatik bir hale getiren ve kolaylaştıran bir üretim teknolojisi ile donatılacağını açıklamıştı. Bu da fabrikanın üretim gücünün yüksek olacağı anlamına geliyor. Fabrikanın açılış tarihine dair net bilgi ise henüz paylaşılmış değil.